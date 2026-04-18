Поставки апельсинов из Южной Кореи в Россию обновили исторический максимум

Краткий пересказ от РИА ИИ Поставки апельсинов из Южной Кореи в Россию в марте выросли, увеличившись за месяц на десятую часть, а за год — впятеро, и обновили исторический максимум.

За март Республика Корея экспортировала в Россию 60,3 тонны апельсинов, что стало максимумом за все время торговли двух стран.

Беспрерывные поставки южнокорейских апельсинов в Россию начались с января 2025 года.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Поставки апельсинов из Южной Кореи в Россию в марте продолжили расти, увеличившись за месяц на десятую часть, а за год - впятеро, обновив исторический максимум, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской статслужбы.

Так, за март Республика Корея экспортировала в Россию 60,3 тонны апельсинов (на 116 тысяч долларов) - максимум за все время торговля двух стран. Рост объема поставок продолжается второй месяц подряд: к февралю они выросли на 10%, а в годовом выражении - в 5,1 раза.

До этого южнокорейские апельсины приезжали в Россию нерегулярно. Беспрерывные поставки начались с января 2025 года.

Всего за первый квартал этого года в РФ из Республики Корея приехало 167,2 тонны апельсинов (на 320 тысяч долларов) - в 7,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.