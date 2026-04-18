Южная Корея нарастила экспорт апельсинов в Россию до рекорда

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Поставки апельсинов из Южной Кореи в Россию в феврале этого года продолжили расти, увеличившись за месяц на 5%, а в годовом выражении - впятеро, достигнув рекордных объемов за все время торговли двух стран, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.

Так, февральский экспорт апельсинов из Южной Кореи РФ достиг почти 54,8 тонны (102 тысячи долларов) - максимум за все время. Рост поставок продолжается второй месяц подряд, за февраль они выросли на 5%, а в годовом выражении - в 5,3 раза.

Интересно, что раньше корейцы поставляли апельсины россиянам нерегулярно. Беспрерывные поставки начались с января 2025 года.

Всего за прошлый год РФ приобрела у Южной Кореи 111,5 тонны апельсинов (на 337 тысяч долларов) - в 1,9 раза больше, чем в 2024 году.