03:44 18.04.2026 (обновлено: 10:23 18.04.2026)
"Они смеются": президент Польши опозорился в прямом эфире

Fakt: президент Польши Навроцкий уронил пакетик со снюсом во время эфира

  • Президент Польши Кароль Навроцкий выронил пакетик со снюсом во время эфира, посвященного закону о его запрете.
  • Пристрастие к снюсу подрывает доверие избирателей к Навроцкому
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий выронил пакетик со снюсом во время эфира, посвященного закону о его запрете, пишет польское издание Fakt.
Во время эфира на Kanal Zero посвященного кампании по борьбе с запрещенными веществами в Польше, Навроцкий выронил пакетик со снюсом, который тут же под смех зрителей подобрал ведущий программы Роберт Мазурек.
"Они смеются над тем, что я подал снюс президенту", — сказал он.
Как считает издание, пристрастие к снюсу подрывает доверие избирателей к Навроцкому.
"Правительственный проект закона о здравоохранении напрямую направлен против снюса и одноразовых электронных сигарет", — говорится в материале.
Журналисты не в первый раз отмечают, что Навроцкий, предположительно, употребляет снюс во время публичных мероприятий, подобное происходило и во время дебатов перед выборами. Ранее СМИ, в том числе польские, обратили внимание на видео, на котором, как утверждается, польский президент, находясь на мероприятиях в ООН, употребляет, предположительно, несколько порций снюса из полученной от помощника коробочки.
В октябре 2025 года Навроцкий заявил, что почти ежедневно советуется с духом Юзефа Пилсудского, известного своей русофобской и антисоветской позицией польского государственного деятеля прошлого века. Ранее в интервью он же рассказывал, что не видит повода для скандалов в своей привычке употреблять снюс, но обещает когда-нибудь от нее отказаться.
