В России создадут национальный туристический маршрут "Руси великое начало".

Туристы на территории музейного комплекса в селе Моховое в Тульской области

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Национальный туристический маршрут "Руси великое начало" будет запущен к 650-летию Куликовской битвы. Об этом заявили в музее-заповеднике "Куликово поле" в преддверии Международного дня памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля , сообщает корреспондент РИА Новости.

Как отметила заместитель директора по культурно-просветительной деятельности музея-заповедника Кристина Столярова, создание межрегионального туристического маршрута важно для сохранения исторической памяти.

"Маршрут объединит соседние области историко-туристическим туром, который представит основные достопримечательности, напрямую связанные с событиями эпохи Мамаева побоища. В поддержку проекта наш музей подготовил серию путеводителей, с которыми путешествие станет интересным и комфортным", — рассказала она.

Заведующая отделом экскурсий и туризма "Куликова поля" Ольга Каширина сообщила, что планируемый маршрут пройдет по Тульской, Рязанской и Калужской областям. По ее словам, проект создается совместно с Минтуризмом Тульской области.

"Хотелось бы, чтобы в рамках 650-летия Куликовской битвы каждый гражданин нашей страны смог побывать на Куликовом поле. И мы подумали, что в первую очередь такое путешествие могут совершить жители близлежащих регионов — Калуги, Москвы, Рязани, Липецка, Воронежа. Так родилась идея подготовить национальный маршрут", — пояснила эксперт.

Разработка такого туристического проекта, по мнению Кашириной, даст импульс развитию целых территорий, которые он охватывает.

"Когда создается национальный маршрут, это большой плюс для территории — не только в плане привлечения туристов, но и потому, что это подстегивает развитие. Люди, понимая, что ведется работа, начинают сами улучшать свою инфраструктуру. Привлекаются дополнительные инвестиции", — подчеркнула заведующая отделом экскурсий и туризма музея-заповедника.

На данный момент сотрудники "Куликова поля" разрабатывают инфраструктурный план туристической программы. Ее запуск они планируют к 2030 году.

"Думаю, что как раз к юбилейному 650-летию Куликовской битвы мы сможем пригласить комиссию для оценки этого проекта и запустить его как настоящий национальный маршрут "Руси великое начало", — подытожила Каширина.