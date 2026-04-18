09:00 18.04.2026 (обновлено: 09:15 18.04.2026)

В России создадут национальный туристический маршрут "Руси великое начало"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Туристы на территории музейного комплекса в селе Моховое в Тульской области
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Национальный туристический маршрут "Руси великое начало" будет запущен к 650-летию Куликовской битвы. Об этом заявили в музее-заповеднике "Куликово поле" в преддверии Международного дня памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля, сообщает корреспондент РИА Новости.
Как отметила заместитель директора по культурно-просветительной деятельности музея-заповедника Кристина Столярова, создание межрегионального туристического маршрута важно для сохранения исторической памяти.
"Маршрут объединит соседние области историко-туристическим туром, который представит основные достопримечательности, напрямую связанные с событиями эпохи Мамаева побоища. В поддержку проекта наш музей подготовил серию путеводителей, с которыми путешествие станет интересным и комфортным", — рассказала она.
Заведующая отделом экскурсий и туризма "Куликова поля" Ольга Каширина сообщила, что планируемый маршрут пройдет по Тульской, Рязанской и Калужской областям. По ее словам, проект создается совместно с Минтуризмом Тульской области.
"Хотелось бы, чтобы в рамках 650-летия Куликовской битвы каждый гражданин нашей страны смог побывать на Куликовом поле. И мы подумали, что в первую очередь такое путешествие могут совершить жители близлежащих регионов — Калуги, Москвы, Рязани, Липецка, Воронежа. Так родилась идея подготовить национальный маршрут", — пояснила эксперт.
Разработка такого туристического проекта, по мнению Кашириной, даст импульс развитию целых территорий, которые он охватывает.
"Когда создается национальный маршрут, это большой плюс для территории — не только в плане привлечения туристов, но и потому, что это подстегивает развитие. Люди, понимая, что ведется работа, начинают сами улучшать свою инфраструктуру. Привлекаются дополнительные инвестиции", — подчеркнула заведующая отделом экскурсий и туризма музея-заповедника.
На данный момент сотрудники "Куликова поля" разрабатывают инфраструктурный план туристической программы. Ее запуск они планируют к 2030 году.
"Думаю, что как раз к юбилейному 650-летию Куликовской битвы мы сможем пригласить комиссию для оценки этого проекта и запустить его как настоящий национальный маршрут "Руси великое начало", — подытожила Каширина.
Куликовская битва — важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом определившее дальнейшую судьбу российского государства. Битва на Куликовом поле в 1380 году послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды. Президент России Владимир Путин распорядился отпраздновать 650-летие Куликовской битвы в 2030 году.
 
ОбществоРоссияКалужская областьТульская областьВладимир ПутинОльга КаширинаКуликово поле (заповедник)
 
 
