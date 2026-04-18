Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ рассказал, как украинцы предупреждают друг друга об облавах ТЦК
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 18.04.2026 (обновлено: 08:30 18.04.2026)
Пленный ВСУ рассказал, как украинцы предупреждают друг друга об облавах ТЦК

© Фото : Одесский горсовет
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный украинский военнослужащий Николай Герман рассказал, что в украинских городах действуют специальные "погодные" Telegram-каналы.
  • В них информацию о местах облав ТЦК передают с помощью кодовых слов о погоде.
  • Украинские силовики борются с такими каналами, и их создателей могут наказать.
КУРСК, 18 апр — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Николай Герман рассказал РИА Новости, что в городах на Украине действуют специальные "погодные" Telegram-каналы, где информацию о местах облав ТЦК передают с помощью кодовых слов, чтобы люди могли обходить опасные районы и избегать насильственной мобилизации.
По его словам, существуют так называемые погодные каналы, где публикуют зашифрованные сообщения. Они означают, что в определённом районе ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) проводит облаву на мужчин призывного возраста.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Украинские сайты продают специальные телефоны на случай мобилизации
5 марта, 02:41
"Погодные каналы, то есть там погода по городу. И заходишь на эти каналы, смотришь, пишут: в том-то районе плохая погода, там дождь, там ливень, там гроза, там снег, там гололед. Ну, уже понимаешь, куда идти, как идти, жить как-то надо, на работу нужно ходить", — пояснил пленный.
Он добавил, что украинские силовые органы "воюют" с такими каналами.
"В каждом городе есть такие Telegram-каналы. Главное только их найти, потому что они тоже боятся, так как СБУ и все органы там сильно с ними воюют, поэтому сажают, штрафом не отделаешься", — сказал Герман.
Собеседник агентства отметил, что некоторые пытаются организовать коллективное сопротивление, но любые такие попытки быстро пресекаются. По его словам, закон не работает, и человек может просто исчезнуть.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
В Раде заявили об уклонении 1,5 миллиона мужчин от обновления данных в ТЦК
5 апреля, 18:20
 
В миреУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала