Пленный ВСУ рассказал, как украинцы предупреждают друг друга об облавах ТЦК

КУРСК, 18 апр — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Николай Герман рассказал РИА Новости, что в городах на Украине действуют специальные "погодные" Telegram-каналы, где информацию о местах облав ТЦК передают с помощью кодовых слов, чтобы люди могли обходить опасные районы и избегать насильственной мобилизации.

По его словам, существуют так называемые погодные каналы, где публикуют зашифрованные сообщения. Они означают, что в определённом районе ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) проводит облаву на мужчин призывного возраста.

"Погодные каналы, то есть там погода по городу. И заходишь на эти каналы, смотришь, пишут: в том-то районе плохая погода, там дождь, там ливень, там гроза, там снег, там гололед. Ну, уже понимаешь, куда идти, как идти, жить как-то надо, на работу нужно ходить", — пояснил пленный.

Он добавил, что украинские силовые органы "воюют" с такими каналами.

"В каждом городе есть такие Telegram-каналы. Главное только их найти, потому что они тоже боятся, так как СБУ и все органы там сильно с ними воюют, поэтому сажают, штрафом не отделаешься", — сказал Герман.