Ученые рассказали о новом исследовании Туринской плащаницы

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. О ней спорят и ученые, и верующие, и даже люди, которые далеки от Церкви. Среди христианских святынь Туринская плащаница — одна из самых обсуждаемых.

И вот появилось новое исследование, подтверждающее ее подлинность.

Фотография, изменившая все

Туринская плащаница представляет собой льняной плат бледно-желтого цвета длиной 4,36 метра и шириной 1,1 метра. Многие христиане считают, что именно в это полотно завернули тело Иисуса Христа после смерти.

На плащанице два отпечатка человеческого тела в полный рост: со стороны лица и со стороны спины. Плат покрывал голову, тело и ступни, поскольку отпечатки на ткани расположены головой к голове. Согласно медико-анатомическим исследованиям, на ткани изображен мужчина ростом около 180 сантиметров в возрасте от тридцати до сорока пяти лет.

Исследования плащаницы начались после того, как адвокат Секондо Пиа в 1898 году с разрешения итальянского короля Умберто I сделал несколько ее фотографий. Проявляя пленку, он разглядел отчетливое изображение человека со следами многочисленных увечий. На ткани их было почти не видно, и неожиданная находка итальянца произвела фурор.

CC0 / Giuseppe Enrie / Туринская плащаница до реставрации 2002 года. Лобное (а) и дорсальное (б)

Споры о том, является ли реликвия подлинной, не утихают до сих пор.

Индийский след

В новом исследовании следов ДНК, обнаруженных на Туринской плащанице, проведенном учеными, указывается на вероятность того, что ткань побывала на Ближнем Востоке.

До этого авторы уже публиковали работу в научном журнале в 2015 году, где объявили об обнаружении ДНК людей, прикасавшихся к Туринской плащанице: более 55,6% — с Ближнего Востока, около 38,7% — из Индии, а европейцев было менее 5,6%.

Авторы новой статьи пишут : "Наличие примерно 38,7% индийских этнических линий могло быть результатом исторических взаимодействий или импорта льняных тканей римлянами из регионов, расположенных вблизи долины Инда. В частности, слово "плащаница", происходящее от греческого "Sindôn", что означает "тонкое льняное полотно", может быть связано с Синдом — регионом, известным своими высококачественными тканями".

Таким образом, пересмотр результатов анализа ДНК на Туринской плащанице указывает на то, что ткань могла широко распространиться в Средиземноморском регионе, а пряжа, вероятно, сделана в Индии.

И сирийцы, и палестинцы

Новое исследование подтверждает наличие гаплогруппы H33, "широко распространенной на Ближнем Востоке и часто встречающейся у друзов". "В частности, друзы имеют общих генетических предков с евреями и киприотами и исторически смешивались с другими народами Леванта, включая палестинцев и сирийцев", — уточняют специалисты.