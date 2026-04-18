Главы МИД Турции и России подписали план действий на 2026–2027 годы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров встретились в Анталье.
- По итогам встречи министры подписали "Консультативный план действий на 2026–2027 годы".
- Сергей Лавров участвовал в Анталийском дипломатическом форуме в качестве почетного гостя.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров подписали по итогам встречи в Анталье в субботу "Консультативный план действий на 2026–2027 годы между министерством иностранных дел Турецкой Республики и министерством иностранных дел Российской Федерации", сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.
Лавров участвует в Анталийском дипломатическом форуме в качестве почётного гостя. Ранее он провёл закрытые переговоры с Фиданом.
"По итогам встречи министр иностранных дел Хакан Фидан и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подписали "Консультативный план действий на 2026–2027 годы между министерством иностранных дел Турецкой Республики и министерством иностранных дел Российской Федерации", - уточнили в ведомстве.