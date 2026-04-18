Главы МИД Турции и России подписали план действий на 2026–2027 годы

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров подписали по итогам встречи в Анталье в субботу "Консультативный план действий на 2026–2027 годы между министерством иностранных дел Турецкой Республики и министерством иностранных дел Российской Федерации", сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.