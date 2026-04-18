"Древнее пирамид". Что нашли в загадочном мегаполисе каменного века

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Одна из колыбелей мировой цивилизации могла возникнуть гораздо раньше, чем думали ученые. Об этом свидетельствуют недавние находки в индийском Мохенджо-Даро. Об открытии, переписывающем историю, — в материале РИА Новости.

Проклятое место

Вот уже более ста лет миру известно о цивилизации Хараппа и Мохенджо-Даро. В 1914 году индийский археолог Ракхал Дас Банерджи решил изучить курганы в долине реки Инд (территория современного Пакистана). До него никто не отваживался их обследовать — местные считали это место проклятым.

Но Банерджи байки старожилов не испугали. Оказавшись на месте, он сразу приметил один из холмов, поднимавшийся выше других. Сперва ученый идентифицировал его как буддийскую ступу. Но потом понял, что все гораздо сложнее.

© AP Photo / Fareed Khan Мохенджо-Даро в Пакистане

Как вспоминал прибывший в Индию британский исследователь Джон Маршалл, "Мохенджо-Даро поражал масштабами".

"Строения в три-четыре этажа, — писал он в дневнике, — были возведены с использованием обожженного кирпича. В каждом доме — ванная и туалет. Прекрасно продуманная система канализации. Стоки отводились в специальные коллекторы, каждый из которых был покрыт аккуратно вырезанной каменной плитой. Запасы питьевой воды хранились в особых цистернах".

Только за первые 15 лет раскопок археологи собрали более 40 тысяч бесценных находок: идеально отшлифованные бронзовые статуи, глиняную посуду безупречной формы и многое другое.

И все это, как установили ученые, было создано более пяти тысяч лет назад — в тот период, когда человечество только-только вышло из каменного века.

Важное уточнение

Однако определить, хотя бы приблизительно, в каком столетии до нашей эры зародилось это чудо, ученые не могли. Каждое поколение археологов слой за слоем углублялось в историю и находило более древние артефакты.

В минувший сезон совместная группа из Главного управления археологии Пакистана и американского Университета Висконсина буквально докопалась до истины — обнаружила остатки первых поселений Мохенджо-Даро.

© AP Photo / Rajanish Kakade Археологические находки из Мохенджо-Даро

Как рассказала одна из руководителей проекта профессор Асма Ибрагим, работы велись сразу на нескольких участках внешних стен города. В 1950-е британская экспедиция, возглавляемая путешественником Мортимером Уилером, не смогла подобраться к их основанию из-за грунтовых вод.

Современные археологи разработали сложную систему дренажа. На это ушло более пяти лет, но результат стоил потраченных сил.

"Извлеченные из-под основания стен образцы керамики свидетельствуют о том, что как минимум за 500 лет до их постройки на этом месте уже существовало довольно урбанизированное поселение", — отметила профессор Асма Ибрагим.

Более того, добавила она, под первыми кирпичами стен находились остатки кладки из сырца. Они, как показал радиоуглеродный анализ, примерно на тысячу лет старше.

Это не просто незначительная хронологическая корректировка, подчеркнула Ибрагим. Нынешнее открытие предполагает, что городское развитие в долине Инда началось гораздо раньше и было более поступательным, чем гласит традиционная версия об урбанистическом скачке в середине третьего тысячелетия до нашей эры.

Что интересно, такая корректировка хронологии бросает вызов общепринятому взгляду на историю человечества. До недавнего времени считалось, что первые цивилизации возникли в Междуречье — города Ур, Киш, Урук, основанные в IV тысячелетии до нашей эры. Но, кажется, теперь Мохенджо-Даро имеет все шансы если не подвинуть их с почетного первого места, то, по крайней мере, встать рядом.

По последнему слову техники

Несмотря на это, у древней культуры еще множество загадок. На сегодняшний день специалисты знают, что вслед за Мохенджо-Даро в долине Инда возникло еще несколько высокоразвитых городов-государств.

Среди них особо выделяется Хараппа — почти ровесник первого мегаполиса — с ее идеальной планировкой. Здесь, по разным подсчетам, проживали от 15 до 20 тысяч человек. А также Лотхал на берегу Аравийского моря, который, словно Венецию, пересекали широкие каналы. Местные ученые использовали прототип компаса и следили за движением звезд с целью навигации.

И еще Ракхигари, где не так давно нашли остатки гениальной оросительной системы. Она позволяла жителям одновременно выращивать сразу несколько видов злаков и овощей. Таким образом, люди были обеспечены продовольствием даже в самые голодные годы.

Именно развитая ирригационная система, по мнению ряда специалистов, и стала залогом долголетия цивилизации в долине Инда.

"Выживание большинства древних цивилизаций зависело от одного критически важного фактора — доступа к воде. Изучение того, как ее представители распоряжались водой, помогает понять, как человечество приспосабливается к новым ситуациям", — заявил в беседе с журналистами профессор Кембриджского университета Кэмерон Петри, работавший в Ракхигари.

Главная загадка

Но именно водная стихия, как считают некоторые специалисты, в итоге и погубила индские мегаполисы.

"В середине II тысячелетия резко поднялся уровень Аравийского моря, — поясняет американский археолог Джордж Дейлз. — Как следствие, произошел мощный разлив реки Инд. В результате регион оказался непригоден для обитания. И народы массово мигрировали на юго-восток".

Он также отмечает, что примерно в тот же период из-за резкого обмеления рек пришли в упадок Древний Египет и Шумер. Однако с этой точкой зрения согласны далеко не все. Тем более что есть и другая.

Ее озвучил еще Мортимер Уилер в середине 1950-х: мол, древняя культура исчезла в результате военной экспансии арийских племен. Дело в том, что на окраине Мохенджо-Даро его команда обнаружила около 50 скелетов. Все — со следами насильственной смерти.

Однако в 1994-м антропологи выяснили, что "травмы" на останках — результат многолетней эрозии. Да и по возрасту они сильно моложе арийского вторжения.