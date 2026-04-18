Певица Bearwolf готова представить Россию на "Интервидении 2026" - РИА Новости, 18.04.2026
04:08 18.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Певица Bearwolf (на фото справа). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певица Bearwolf (Валерия Василевская) готова представить Россию на "Интервидении 2026".
  • Пока что прямого предложения представлять Россию на конкурсе Bearwolf не получала.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Певица Bearwolf (Валерия Василевская) рассказала РИА Новости, что ей пока не предлагали поехать на "Интервидение", но она готова представить Россию на конкурсе.
Ранее народный артист РФ, член жюри "Интервидения" от РФ Игорь Матвиенко заявил, что певица Bearwolf или сибирская группа Otyken могли бы представить Россию на конкурсе в 2026 году.
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Михаил Швыдкой: Россия готова помочь Саудовской Аравии с "Интервидением"
16 апреля, 11:00
"Пока еще прямого предложения представлять Россию мне не поступало, хотя мне кажется, что это произойдет. Не могу сказать, что хотела бы, но я всегда готова", - сказала она.
Певица добавила, что не боится возможной конкуренции с другими артистами.
"Я считаю, что конкуренции в данном случае нет, но не потому, что я там обязательно должна выступать. Думаю, что кого судьба выберет, того и тапки", - добавила она.
"Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук. В 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.
Международный музыкальный конкурс Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Швыдкой объяснил, кто определит представителя России на "Интервидении"
16 апреля, 09:53
 
