Краткий пересказ от РИА ИИ Певица Bearwolf (Валерия Василевская) готова представить Россию на "Интервидении 2026".

Пока что прямого предложения представлять Россию на конкурсе Bearwolf не получала.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Певица Bearwolf (Валерия Василевская) рассказала РИА Новости, что ей пока не предлагали поехать на "Интервидение", но она готова представить Россию на конкурсе.

Ранее народный артист РФ , член жюри "Интервидения" от РФ Игорь Матвиенко заявил, что певица Bearwolf или сибирская группа Otyken могли бы представить Россию на конкурсе в 2026 году.

"Пока еще прямого предложения представлять Россию мне не поступало, хотя мне кажется, что это произойдет. Не могу сказать, что хотела бы, но я всегда готова", - сказала она.

Певица добавила, что не боится возможной конкуренции с другими артистами.

"Я считаю, что конкуренции в данном случае нет, но не потому, что я там обязательно должна выступать. Думаю, что кого судьба выберет, того и тапки", - добавила она.