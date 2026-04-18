Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:04 18.04.2026
Певец Аль Бано пообещал выучить русский язык

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИтальянский певец, композитор Аль Бано
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Итальянский певец, композитор Аль Бано. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский певец Аль Бано пообещал выучить русский язык.
  • Аль Бано заявил, что споет одну из своих песен о любви на русском языке на концерте в следующем году.
  • В рамках весеннего гастрольного тура по России концерты Аль Бано пройдут в Москве, Новосибирске и Владивостоке.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Итальянский певец Аль Бано пообещал, что выучит русский язык и споет на нем одну из своих песен о любви на концерте в следующем году, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт итальянского певца Альбано Карризи, известного всему миру как Аль Бано, проходит в концертном зале "Москва" в субботу вечером.
"Я обязательно должен выучить русский в этом году, я вам обещаю, чтобы я мог пообщаться с вами на вашем языке", - произнес со сцены певец.
Аль Бано вспомнил о том, как исполнил песню о любви на русском языке на концерте в Кремле, отметив, что это звучало потрясающе.
"Любовь между мужчиной и женщиной, между людьми и между странами - это важно, это то, что сейчас в моем сердце, сейчас я буду петь о любви на итальянском, но надеюсь, в следующем году спою и на русском", - заключил артист.
В рамках весеннего гастрольного тура по России концерты Аль Бано также пройдут в Новосибирске и Владивостоке.
Аль Бано обрел мировую славу в 1980-е. Песни Felicità, Sharazan, Sempre sempre, Ci sarà и многие другие стали настоящим отражением эпохи и подарили исполнителю миллионы поклонников по всему миру.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Захарова прокомментировала заявления об отмене российской культуры
11 марта, 09:19
 
КультураРоссияНовосибирскВладивостокАль Бано
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала