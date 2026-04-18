Певец Аль Бано пообещал выучить русский язык

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Итальянский певец Аль Бано пообещал, что выучит русский язык и споет на нем одну из своих песен о любви на концерте в следующем году, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт итальянского певца Альбано Карризи, известного всему миру как Аль Бано, проходит в концертном зале "Москва" в субботу вечером.
"Я обязательно должен выучить русский в этом году, я вам обещаю, чтобы я мог пообщаться с вами на вашем языке", - произнес со сцены певец.
Аль Бано вспомнил о том, как исполнил песню о любви на русском языке на концерте в Кремле, отметив, что это звучало потрясающе.
"Любовь между мужчиной и женщиной, между людьми и между странами - это важно, это то, что сейчас в моем сердце, сейчас я буду петь о любви на итальянском, но надеюсь, в следующем году спою и на русском", - заключил артист.
В рамках весеннего гастрольного тура по России концерты Аль Бано также пройдут в Новосибирске и Владивостоке.
Аль Бано обрел мировую славу в 1980-е. Песни Felicità, Sharazan, Sempre sempre, Ci sarà и многие другие стали настоящим отражением эпохи и подарили исполнителю миллионы поклонников по всему миру.