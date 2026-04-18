Песня "Сигма бой" покорила европейцев на курортах Египта - РИА Новости, 18.04.2026
06:20 18.04.2026 (обновлено: 09:20 18.04.2026)
Песня "Сигма бой" покорила европейцев на курортах Египта

РИА Новости: песня "Сигма бой" покорила европейцев на курортах Египта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Пляжи около старого города в Шарм-эль-Шейхе
Пляжи около старого города в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Пляжи около старого города в Шарм-эль-Шейхе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские треки «Сигма бой» и «Помогатор» из мультсериала «Фиксики» стали популярными среди европейских туристов в египетских отелях.
  • Трек «Сигма бой», выпущенный в октябре 2024 года, стал мировым хитом и возглавил чарт Viral 50 Global на TikTok, YouTube и Spotify.
  • На Украине и в странах Евросоюза песню «Сигма бой» назвали «инструментом российской пропаганды», однако автор трека все обвинения отрицал, связывая популярность песни с ее качественной проработкой.
КАИР, 18 апр — РИА Новости. Российские треки включают в египетских отелях, где отдыхают европейские туристы с детьми, и эти песни пользуются популярностью у отдыхающих, передает корреспондент РИА Новости.
Речь идет о двух российских треках - "Сигма бой" и "Помогатор" из российского мультисериала "Фиксики", под которые танцуют дети из Германии, Франции и других европейских стран.
Трек "Сигма Бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy и Мария Янковская. "Сигма бой" стала мировым хитом после того, как завирусилась в TikTok, YouTube и Spotify, где какое-то время даже возглавляла чарт Viral 50 Global.
Популярность трека в Германии во многом обеспечил немецкий школьник Симон Бот, который снимал ролики под "Сигма бой" в общественном транспорте - его видео набрали десятки миллионов просмотров.
На Украине и в странах-членах Евросоюза в треке разглядели "инструмент российской пропаганды", писали СМИ. Центр по борьбе с дезинформацией при СНБО называл песню "частью широкой информационной войны" и "мягкой силой" по созданию "позитивного образа" РФ.
Немецкий политик, член Европарламента Нэла Риль называла "Сигма бой" примером российского проникновения в популярный дискурс через социальные сети с целью лишить молодых украинцев языка, музыки, а также попыткой изменить историю.
Автор трека все обвинения отрицал, связывая популярность песни с тем, что она хорошо продумана, сообщали СМИ.
