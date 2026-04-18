- Российские треки «Сигма бой» и «Помогатор» из мультсериала «Фиксики» стали популярными среди европейских туристов в египетских отелях.
- Трек «Сигма бой», выпущенный в октябре 2024 года, стал мировым хитом и возглавил чарт Viral 50 Global на TikTok, YouTube и Spotify.
- На Украине и в странах Евросоюза песню «Сигма бой» назвали «инструментом российской пропаганды», однако автор трека все обвинения отрицал, связывая популярность песни с ее качественной проработкой.
КАИР, 18 апр — РИА Новости. Российские треки включают в египетских отелях, где отдыхают европейские туристы с детьми, и эти песни пользуются популярностью у отдыхающих, передает корреспондент РИА Новости.
Популярность трека в Германии во многом обеспечил немецкий школьник Симон Бот, который снимал ролики под "Сигма бой" в общественном транспорте - его видео набрали десятки миллионов просмотров.
Немецкий политик, член Европарламента Нэла Риль называла "Сигма бой" примером российского проникновения в популярный дискурс через социальные сети с целью лишить молодых украинцев языка, музыки, а также попыткой изменить историю.
Автор трека все обвинения отрицал, связывая популярность песни с тем, что она хорошо продумана, сообщали СМИ.
Российская песня стала хитом в Европе
17 апреля 2025, 16:46