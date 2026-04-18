Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне сделали резкое заявление об Украине
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 18.04.2026 (обновлено: 09:38 18.04.2026)
В Пентагоне сделали резкое заявление об Украине

Колби: поддержка Украине не должна зависеть от США

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявил, что дальнейшая помощь Киеву не должна зависеть от значительных взносов США.
  • Он призвал американских союзников финансировать и производить вооружения для Украины.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Союзники Соединенных Штатов должны взять на себя поддержку Украины, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.
«
"Дальнейшая помощь Киеву не должна зависеть от значительных взносов США", — приводит его слова Politico.
Колби призвал американских союзников взять на себя финансирование и производство вооружений.
В начале апреля РИА Новости выяснило, что в подготовленном Белым домом проекте бюджета США на 2027 год нет положений о поддержке Украины. Так, в 92-страничном документе слово "Украина" не встречается ни разу. Американская администрация не предусмотрела помощь Киеву ни путем поставок вооружений и боеприпасов, ни в виде дополнительных финансовых траншей.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
СМИ рассказали, что произошло после предупреждения Медведева Европе
Вчера, 15:35
 
В миреУкраинаКиевСШАМинистерство обороны СШАPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала