В Пентагоне сделали резкое заявление об Украине

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Союзники Соединенных Штатов должны взять на себя поддержку Украины, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.
"Дальнейшая помощь Киеву не должна зависеть от значительных взносов США", — приводит его слова Politico.
Колби призвал американских союзников взять на себя финансирование и производство вооружений.
В начале апреля РИА Новости выяснило, что в подготовленном Белым домом проекте бюджета США на 2027 год нет положений о поддержке Украины. Так, в 92-страничном документе слово "Украина" не встречается ни разу. Американская администрация не предусмотрела помощь Киеву ни путем поставок вооружений и боеприпасов, ни в виде дополнительных финансовых траншей.