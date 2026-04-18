Суда, планировавшие пересечь Ормуз, развернулись в сторону Омана, пишет WSJ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 20 судов, стоявших в очереди на пересечение Ормузского пролива, развернулись в сторону Омана после объявления Ирана о восстановлении военного контроля над проливом.
- Каждое из развернувшихся судов ранее согласилось заплатить КСИР за пересечение пролива по 2 миллиона долларов.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Около 20 судов, стоявших в очереди на пересечение Ормузского пролива, развернулись в сторону Омана после объявления Ирана о восстановлении военного контроля над проливом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на брокеров и владельца контейнеровоза из Гонконга.
Ранее официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что вооруженные силы Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады США.
"Около 20 судов, стоявших в очереди на пересечение Ормузского пролива, были развернуты назад к Оману... Они возвращаются, потому что Корпус стражей исламской революции (КСИР) передал радиосообщения, что пролив закрыт", - говорится в сообщении газеты.
Также издание со ссылкой на источники сообщает, что каждое из развернувшихся суден ранее согласилось заплатить КСИР за пересечение пролива по 2 миллиона долларов.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
