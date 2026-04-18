В Псковской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 18.04.2026
На территории Псковской области объявили опасность атаки БПЛА

Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве Псковской области, возможны ограничения в работе связи и интернета, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Внимание! Опасность БПЛА в воздушном пространстве Псковской области! Возможны ограничения в работе связи и интернета", - написал он в своем канале в Max.
По его словам, оперативные службы работают в усиленном режиме, также работает ПВО.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПсковская областьМихаил Ведерников
 
 
