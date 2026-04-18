В Псковской области объявили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Псковской области объявлена опасность атаки БПЛА.
- Возможны ограничения в работе связи и интернета, оперативные службы работают в усиленном режиме, функционирует ПВО.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве Псковской области, возможны ограничения в работе связи и интернета, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Внимание! Опасность БПЛА в воздушном пространстве Псковской области! Возможны ограничения в работе связи и интернета", - написал он в своем канале в Max.
По его словам, оперативные службы работают в усиленном режиме, также работает ПВО.
Над Воронежем уничтожили несколько беспилотников
Вчера, 23:47