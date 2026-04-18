ЛОНДОН, 18 апр - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте с танкером у берегов Омана.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 20 морских милях (37 километров) к северо-востоку от Омана", - говорится в сообщении. Ссылаясь на слова капитана танкера, UKMTO утверждает, что был обстрел.
По информации управления, танкер и экипаж на данный момент находятся в безопасности.
