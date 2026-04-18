СМИ: Нетаньяху был шокирован запретом Трампа атаковать Ливан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был шокирован и встревожен публикацией президента США Дональда Трампа о запрете наносить удары по Ливану.
- По информации Axios, израильские чиновники запросили у Белого дома разъяснения по поводу поста американского лидера.
- Портал отмечает, что публикация противоречит достигнутому соглашению, в котором за Израилем сохраняется право наносить удары даже во время режима прекращения огня в рамках самообороны.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был шокирован и встревожен публикацией президента США Дональда Трампа о запрете наносить удары по Ливану, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Нетаньяху был ошеломлен и встревожен, когда он узнал о публикации", — сообщает портал.
По его информации, израильские чиновники запросили у Белого дома разъяснения по поводу поста американского лидера. Axios отмечает, что публикация противоречит достигнутому соглашению, в котором за Израилем сохраняется право наносить удары даже во время режима прекращения огня в рамках самообороны. На просьбу прокомментировать пост в Белом доме лишь подтвердили право израильской стороны на самооборону.
В четверг американский лидер заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 17 апреля. Однако ливанское национальное агентство NNA в пятницу утверждало, что Израиль наносил удары по ливанским поселениям после начала прекращения огня.
После объявления перемирия между Штатами и Ираном "Хезболла" приостановила операции против Израиля, однако возобновила их после массированных ударов по Ливану.