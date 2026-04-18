СМИ: Нетаньяху был шокирован запретом Трампа атаковать Ливан

00:10 18.04.2026 (обновлено: 00:43 18.04.2026)
Axios: Нетаньяху был шокирован запретом Трампа атаковать Ливан

Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был шокирован и встревожен публикацией президента США Дональда Трампа о запрете наносить удары по Ливану.
  • По информации Axios, израильские чиновники запросили у Белого дома разъяснения по поводу поста американского лидера.
  • Портал отмечает, что публикация противоречит достигнутому соглашению, в котором за Израилем сохраняется право наносить удары даже во время режима прекращения огня в рамках самообороны.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был шокирован и встревожен публикацией президента США Дональда Трампа о запрете наносить удары по Ливану, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Нетаньяху был ошеломлен и встревожен, когда он узнал о публикации", — сообщает портал.

По его информации, израильские чиновники запросили у Белого дома разъяснения по поводу поста американского лидера. Axios отмечает, что публикация противоречит достигнутому соглашению, в котором за Израилем сохраняется право наносить удары даже во время режима прекращения огня в рамках самообороны. На просьбу прокомментировать пост в Белом доме лишь подтвердили право израильской стороны на самооборону.
В пятницу Трамп написал в соцсети Truth Social, что Израиль больше не будет наносить удары по Ливану, так как "США запретили ему это делать".
В четверг американский лидер заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 17 апреля. Однако ливанское национальное агентство NNA в пятницу утверждало, что Израиль наносил удары по ливанским поселениям после начала прекращения огня.
Конфликт между странами обострился в начале прошлого месяца после ударов по Ирану со стороны Израиля и США. С 16 марта Тель-Авив ведет наземную операцию на юге Ливана и обстреливает города, включая столицу — Бейрут.
После объявления перемирия между Штатами и Ираном "Хезболла" приостановила операции против Израиля, однако возобновила их после массированных ударов по Ливану.
В миреИзраильЛиванСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
