США выпустили новую генлицензию на покупку российской нефти

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. США разрешили операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля, следует из лицензии американского Минфина.
Она будет действовать до 16 мая. Снятие запрета не распространяется на транзакции и деятельность, связанные с Тегераном, а также с товарами и услугами иранского происхождения.
Как заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, это решение затронет более 100 миллионов баррелей нефти, находящейся в пути.
После начала операции США и Израиля на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок топлива из арабских стран —практически прекратилось. Это привело к резкому скачку цен на энергоресурсы.
В попытках урегулировать ситуацию в марте Вашингтон вывел из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Лицензия действовала до 11 апреля.
