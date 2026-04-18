Нотариусы рассказали о правилах вступления в наследство в 2026 году

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Наследник должен в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя обратиться к нотариусу для принятия наследства, иначе все имущество перейдет к другим наследникам или государству, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

Как отметили в палате, для принятия наследства гражданин должен обратиться к любому нотариусу по последнему месту жительства наследодателя. Если другой наследник уже открыл дело, то необходимо обращаться к тому нотариусу, который его ведет.

Кроме того, при проживании в другом регионе открыть дело возможно и дистанционно - необходимо обратиться к ближайшему нотариусу, который направит заявление в регион проживания наследодателя.

"Срок для принятия наследства - шесть месяцев со дня смерти наследодателя. Если не сделать этого в течение этого срока, имущество перейдет другим наследникам. А восстанавливать срок придется через суд", - сказали в пресс-службе.

В нотариате добавили, что для подачи заявления о принятии наследства обязательно нужен паспорт, а также свидетельство о смерти наследодателя. Остальные документы, например, подтверждающие родство, нотариус может попросить принести, исходя из конкретной ситуации.

Нотариусы уточнили, если человек не составил при жизни завещание или не заключил с кем-либо наследственный договор, то наследство оформляется по закону.

"Так, к наследникам первой очереди относятся дети, супруг и родители наследодателя. Если их нет, идет вторая очередь - братья и сестры, дедушка и бабушка. После них - дяди и тети. Всего существует семь очередей наследования вплоть до пасынков и мачех", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, существует еще одна категория - обязательные наследники, которые получают определенную долю имущества даже если есть завещание на других людей. К такой категории относятся, например, несовершеннолетний или нетрудоспособный ребенок или нетрудоспособные иждивенцы умершего.

В палате подчеркнули, что бывшие супруги наследниками по закону не являются, но могут обратиться за своей долей в том имуществе, которое было приобретено еще в период брака и после развода не было разделено.