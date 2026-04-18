Спасатели рассказали, когда в России запрещается сжигать мусор на дачах

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Введение особого противопожарного режима, кроме полного запрета на посещение лесов и въезда в них транспорта, также предусматривает запрет на сжигание мусора в металлических бочках на приусадебных участках и дачах, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Мособлпожспас".