Спасатели рассказали, когда в России запрещается сжигать мусор на дачах - РИА Новости, 18.04.2026
02:52 18.04.2026 (обновлено: 04:04 18.04.2026)
Спасатели рассказали, когда в России запрещается сжигать мусор на дачах

© РИА Новости / Илья Питалев
Частные дома в Московской области. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В период особого противопожарного режима на приусадебных участках и дачах запрещается сжигать мусор даже в металлических бочках.
  • За нарушение запрета на сжигание мусора в период особого противопожарного режима предусмотрены крупные штрафы.
  • Штрафы за разведение костров в особый противопожарный режим составляют до 20 тысяч рублей для физических лиц, до 60 тысяч рублей для должностных лиц и до 800 тысяч рублей для юридических лиц.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Введение особого противопожарного режима, кроме полного запрета на посещение лесов и въезда в них транспорта, также предусматривает запрет на сжигание мусора в металлических бочках на приусадебных участках и дачах, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Мособлпожспас".
"При объявлении особого противопожарного режима на приусадебных участках и дачах категорически запрещается сжигать мусор даже в металлических бочках", - сказал собеседник агентства, добавив, что за такие нарушения грозят крупные штрафы.
Ранее руководитель пресс-службы главного управления МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина сообщила РИА Новости, что бочка для сжигания мусора на дачном участке должна быть металлической, а ее емкость - не менее 200 литров. Она отметила, что в радиусе десяти метров от бочки не должно быть сухой травы и других горючих материалов. Чтобы вовремя остановить огонь, надо держать под рукой огнетушитель или ведро с водой.
По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.
РоссияКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мособлпожспас
 
 
