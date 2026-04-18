18:21 18.04.2026
Мурманская область лидирует по инвестициям и количеству резидентов АЗРФ

МУРМАНСК, 18 апр – РИА Новости. Мурманская область остается лидером по объему инвестиций и количеству резидентов, зарегистрированных в Арктической зоне РФ, сообщил губернатор Андрей Чибис.
В субботу глава региона выступил на форуме сторонников партии "Единая Россия" с отчетом, в котором подведет семилетние итоги реализации народной программы "На Севере – жить!"
"Мурманская область остается лидером по инвестициям и количеству резидентов в Арктической зоне. На сегодняшний день насчитывается 311 резидентов АЗРФ, а в рамках первой, созданной в АЗРФ территории опережающего развития "Столица Арктики" – семь резидентов. Объём фактически осуществленных инвестиций составил порядка 300 миллиардов рублей, резидентами создано более пяти тысяч рабочих мест", – отметил глава региона.
Кроме того, за период с 2019 по 2025 годы объём инвестиций в основной капитал в Мурманской области составил почти 1,8 триллиона рублей. Инвестиционная деятельность охватывает широкий спектр отраслей, включая туризм, сферу услуг, строительство, логистику, а также другие приоритетные направления экономики Кольского Заполярья.
Глава региона подчеркнул, что Мурманская область продолжает наращивать инвестиционный потенциал благодаря эффективной работе преференциальных режимов и поддержке стратегически важных проектов. Регион остается привлекательным для инвесторов, предлагая широкий спектр возможностей для развития бизнеса в Арктике.
"Экономика – основа жизни людей, основа тех средств, которые вкладываются в социальную среду, а учитывая стратегический характер нашей области, развивать эту сферу – наша главная задача. Благодаря активной позиции трудовых коллективов, компаний и поддержке президента страны Владимира Владимировича Путина Мурманская область развивается и уверено двигается вперёд, несмотря на санкционное давление", – подчеркнул глава региона.
 
Мурманская областьАндрей ЧибисАрктика
 
 
