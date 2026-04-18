Мурманская область лидирует по инвестициям и количеству резидентов АЗРФ

МУРМАНСК, 18 апр – РИА Новости. Мурманская область остается лидером по объему инвестиций и количеству резидентов, зарегистрированных в Арктической зоне РФ, сообщил губернатор Андрей Чибис.

В субботу глава региона выступил на форуме сторонников партии "Единая Россия" с отчетом, в котором подведет семилетние итоги реализации народной программы "На Севере – жить!"

"Мурманская область остается лидером по инвестициям и количеству резидентов в Арктической зоне. На сегодняшний день насчитывается 311 резидентов АЗРФ, а в рамках первой, созданной в АЗРФ территории опережающего развития "Столица Арктики" – семь резидентов. Объём фактически осуществленных инвестиций составил порядка 300 миллиардов рублей, резидентами создано более пяти тысяч рабочих мест", – отметил глава региона.

Кроме того, за период с 2019 по 2025 годы объём инвестиций в основной капитал в Мурманской области составил почти 1,8 триллиона рублей. Инвестиционная деятельность охватывает широкий спектр отраслей, включая туризм, сферу услуг, строительство, логистику, а также другие приоритетные направления экономики Кольского Заполярья.

Глава региона подчеркнул, что Мурманская область продолжает наращивать инвестиционный потенциал благодаря эффективной работе преференциальных режимов и поддержке стратегически важных проектов. Регион остается привлекательным для инвесторов, предлагая широкий спектр возможностей для развития бизнеса в Арктике.