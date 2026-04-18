Трое питомцев нашли дом за полчаса работы выставки-пристройства в Москве

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Трое питомцев нашли дом за полчаса работы выставки-пристройства в субботу в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"За полчаса выставки-пристройства "Моспитомец х Четвероногий друг" дом уже нашли трое питомцев из приютов ГБУ "Доринвест", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе Max.

Столичный комплекс отмечает, что хозяев дождались щенок Тирамису, кошка Констанция и кот Манул.