В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ожидаемой гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что заморозки вернутся в Москву ночью в понедельник и вторник.
"Период предупреждения с 00.00 мск 19 апреля до 09.00 мск 20 апреля. Местами в Москве ожидается гололедица... Период предупреждения с 00.00 мск 19 апреля до 09.00 мск 20 апреля. Местами по области ожидается гололедица", - говорится в сообщении.
