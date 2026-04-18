15:46 18.04.2026
В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Гололед в Москве
Гололед в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой гололедицы.
  • Период предупреждения о гололедице — с 00:00 мск 19 апреля до 09:00 мск 20 апреля.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ожидаемой гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что заморозки вернутся в Москву ночью в понедельник и вторник.
"Период предупреждения с 00.00 мск 19 апреля до 09.00 мск 20 апреля. Местами в Москве ожидается гололедица... Период предупреждения с 00.00 мск 19 апреля до 09.00 мск 20 апреля. Местами по области ожидается гололедица", - говорится в сообщении.
МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусГидрометцентр
 
 
