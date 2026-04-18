В Москве пенсионерка отдала мошенникам более шести миллионов рублей

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пенсионерка в Москве после общения с лжеследователем из киберполиции отдала мошенникам более 6 миллионов рублей, драгоценности и старинные монеты, сообщает столичная прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, 76-летней пенсионерке позвонила неизвестная, которая представилась соседкой, и сообщила, что в их доме будет проводиться собрание жителей, затем она попросила запомнить некий продиктованный ею код.

"После этого разговора в дело вступили якобы сотрудники киберполиции, которые сообщили пенсионерке, что она общалась не с соседкой, а с мошенницей. Обманным путем, запугивая проведением обыска, злоумышленники узнали о наличии у женщины сбережений и сообщили, что их необходимо задекларировать", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max

По указанию телефонных аферистов потерпевшая упаковала рубли и иностранную валюту в пакет и передала курьеру. Под этим же предлогом злоумышленники похитили у нее драгоценности и старинные монеты

"Когда злоумышленники перестали выходить на связь, пенсионерка поняла, что ее обманули. Ущерб превышает 6,2 миллионов рублей", - рассказали в ведомстве.