Рейтинг@Mail.ru
В Москве пенсионерка отдала мошенникам более шести миллионов рублей - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 18.04.2026
В Москве пенсионерка отдала мошенникам более шести миллионов рублей

Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пенсионерка в Москве отдала мошенникам более 6 миллионов рублей, драгоценности и старинные монеты.
  • Злоумышленники действовали через телефонное мошенничество, представившись сначала соседкой, а затем якобы сотрудниками киберполиции.
  • Ущерб от действий мошенников превышает 6,2 миллиона рублей.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пенсионерка в Москве после общения с лжеследователем из киберполиции отдала мошенникам более 6 миллионов рублей, драгоценности и старинные монеты, сообщает столичная прокуратура.
Как рассказали в ведомстве, 76-летней пенсионерке позвонила неизвестная, которая представилась соседкой, и сообщила, что в их доме будет проводиться собрание жителей, затем она попросила запомнить некий продиктованный ею код.
"После этого разговора в дело вступили якобы сотрудники киберполиции, которые сообщили пенсионерке, что она общалась не с соседкой, а с мошенницей. Обманным путем, запугивая проведением обыска, злоумышленники узнали о наличии у женщины сбережений и сообщили, что их необходимо задекларировать", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.
По указанию телефонных аферистов потерпевшая упаковала рубли и иностранную валюту в пакет и передала курьеру. Под этим же предлогом злоумышленники похитили у нее драгоценности и старинные монеты
"Когда злоумышленники перестали выходить на связь, пенсионерка поняла, что ее обманули. Ущерб превышает 6,2 миллионов рублей", - рассказали в ведомстве.
Установление обстоятельств хищения у пенсионерки находится на контроле в Басманной межрайонной прокуратуре.
ПроисшествияМоскваМеждународный женский день
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала