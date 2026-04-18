Россия ответит на сокращение своего дипприсутствия в ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 18.04.2026
08:04 18.04.2026 (обновлено: 08:23 18.04.2026)
Грушко: Россия ответит на сокращение своего дипломатического присутствия в ЕС

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва ответит на сокращение российского дипломатического присутствия на территории ЕС.
  • Замглавы МИД Александр Грушко назвал действия ЕС дискриминационными и нарушающими Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Москва ответит на сокращение российского дипломатического присутствия на территории ЕС, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Рассматриваем политику официального Брюсселя по сокращению российского дипломатического присутствия на территории ЕС как дискриминационную меру, представляющую собой прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях", - сказал он.
"Разумеется, подобные действия не остаются без должной реакции с нашей стороны", - добавил он.
