Синоптик предупредила москвичей о похолодании в выходные

Девушка на Красной площади во время дождя в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве в выходные ожидается холодная погода с дождями и сильным ветром.

В субботу температура поднимется до плюс десяти градусов, в воскресенье — до плюс семи градусов.

Порывы ветра достигнут 12–14 метров в секунду.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холодная погода с дождями и сильным ветром ожидается в Москве в эти выходные, в субботу температура поднимется до плюс десяти градусов, в воскресенье воздух прогреется лишь до плюс семи градусов, порывы ветра достигнут 14 метров в секунду, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказала, что теплой погоды в выходные в Москве не будет. Ожидается пониженное атмосферное давление, столица окажется в тыловой части циклона, откуда в регион хлынет холодный арктический воздух.

"В субботу фон температуры будет уже ниже климатической нормы. Днем будет дождь, но он будет носить локальный характер. Минимальная температура в субботу в утренние часы - плюс четыре - плюс шесть градусов, по региону - от трех до восьми градусов тепла. Дневная температура будет чуть ниже, чем в пятницу: в Москве 8-10 градусов выше ноля, по области - от плюс восьми до плюс 11 градусов. Еще сохранит направление восточный ветер, но не очень сильный", - отметила Позднякова

Она уточнила, что в воскресенье погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет временный дождь. Ночью станет прохладнее: в Москве минимальная температура составит плюс два - плюс четыре градуса, по региону - от плюс одного до плюс шести градусов.