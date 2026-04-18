Синоптик предупредила москвичей о похолодании в выходные - РИА Новости, 18.04.2026
07:57 18.04.2026
Синоптик предупредила москвичей о похолодании в выходные

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Девушка на Красной площади во время дождя в Москве
Девушка на Красной площади во время дождя в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в выходные ожидается холодная погода с дождями и сильным ветром.
  • В субботу температура поднимется до плюс десяти градусов, в воскресенье — до плюс семи градусов.
  • Порывы ветра достигнут 12–14 метров в секунду.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холодная погода с дождями и сильным ветром ожидается в Москве в эти выходные, в субботу температура поднимется до плюс десяти градусов, в воскресенье воздух прогреется лишь до плюс семи градусов, порывы ветра достигнут 14 метров в секунду, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик рассказала, что теплой погоды в выходные в Москве не будет. Ожидается пониженное атмосферное давление, столица окажется в тыловой части циклона, откуда в регион хлынет холодный арктический воздух.
"В субботу фон температуры будет уже ниже климатической нормы. Днем будет дождь, но он будет носить локальный характер. Минимальная температура в субботу в утренние часы - плюс четыре - плюс шесть градусов, по региону - от трех до восьми градусов тепла. Дневная температура будет чуть ниже, чем в пятницу: в Москве 8-10 градусов выше ноля, по области - от плюс восьми до плюс 11 градусов. Еще сохранит направление восточный ветер, но не очень сильный", - отметила Позднякова.
Она уточнила, что в воскресенье погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет временный дождь. Ночью станет прохладнее: в Москве минимальная температура составит плюс два - плюс четыре градуса, по региону - от плюс одного до плюс шести градусов.
"Дневная температура за счет смены направления ветра и его усиления в Москве поднимется до плюс пяти - плюс семи и по региону до плюс пяти - плюс восьми градусов. Усилится ветер, днем порывы северо-восточного ветра будут достигать 12-14 метров в секунду. Поэтому будет казаться, что на улице сразу стало очень холодно", - подчеркнула Позднякова.
