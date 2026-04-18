Почему в СССР отказались от треугольной упаковки молока

Товары в упаковке времен СССР на выставке "Россия" в павильоне "Атом"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Для целого поколения молочный треугольник — это не просто упаковка. Бело-сине-красная пирамидка была вездесуща. Но откуда взялась эта странная форма и почему она вдруг исчезла?

Мистика и инженерия

Изобретение треугольника началось не в Советском Союзе, а в Швеции. В 1944 году инженер Эрик Валленберг, работавший в компании Åkerlund & Rausing, разработал упаковку в форме тетраэдра. Его вдохновила история, граничащая с мистикой.

Французский журнал La Science et la Vie опубликовал в 1937 году статью, где химик и писатель-фантаст Жак Бержье в полушутку предположил, что форма пирамид обладает магическими свойствами — якобы продлевает свежесть продуктов и даже лечит болезни. Валленберг, прочитав эту работу, всерьез задумался над идеей.

Хотя чудодейственной форма не оказалась, сама геометрия пирамиды решила множество практических задач: максимальный объем при минимальном расходе материала, удобное положение в пространстве, простота герметизации.

К 1952 году технология была отточена, и треугольные пакеты завоевывали европейские магазины со скоростью молниеносного распространения.

До 1960-х молоко продавали либо из громоздких бидонов — антисанитарно, быстро портилось, либо в стеклянных бутылках — дорого. СССР приобрел лицензию на “пирамидку” и оборудование на рубеже 50-60-х годов. К середине десятилетия культовая упаковка с советским дизайном появилась на прилавках.

Треугольнику — 40 лет

На Западе тетраэдр вышел из моды практически мгновенно. А в СССР пирамидки оставались в ходу до конца 80-х. Но это не означало стопроцентное удобство.

Во-первых, треугольники занимали в стандартных ящиках кучу пустого пространства, что снижало эффективность доставки. Во-вторых, советские технологии воспроизводства упаковки отставали от оригинала — швы постоянно расклеивались, полиэтилен был хуже качеством, картон низкой пробы. Результат: молочные лужи в авоськах и холодильниках, испорченная продукция, недовольные покупатели.

В-третьих, открыть пакет можно было только ножницами или ножом, молоко брызгало в стороны, плотно закрыть открытую пачку было невозможно. В холодильнике треугольник занимал нерационально много места из-за неудачной геометрии.