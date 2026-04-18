Российские ученые разработали модель прогноза космической погоды

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские ученые разработали модель, которая позволяет прогнозировать космическую погоду и ее влияние на спутники и системы связи, сообщил РИА Новости доцент кафедры алгоритмической математики СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Дмитрий Павлов.

"Мы разработали службу компьютерного моделирования солнечного ветра, основанную на принципах магнитной гидродинамики. Модель рассматривает поток заряженных частиц в космосе как единую сплошную среду – подобно воде", - сказал Павлов.

По его словам, частицы солнечного ветра, несмотря на большое расстояние друг от друга, ведут себя "коллективно". На удалении около 15 миллионов километров от Солнца хаотичное движение плазмы упорядочивается, и ее уже можно описывать уравнениями, похожими на те, что используются для обычных жидкостей.

Ученый отметил, что модель позволяет прогнозировать распространение солнечного ветра и его воздействие на околоземное пространство.

"Это поможет заблаговременно оценивать риски для спутников, систем связи и навигации", – пояснил Павлов.