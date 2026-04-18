Российские ученые разработали модель прогноза космической погоды
05:38 18.04.2026 (обновлено: 05:39 18.04.2026)
Российские ученые разработали модель прогноза космической погоды

  • Российские ученые разработали модель для прогнозирования космической погоды и ее влияния на спутники и системы связи.
  • Модель основана на принципах магнитной гидродинамики и рассматривает поток заряженных частиц в космосе как единую сплошную среду.
  • Расчеты охватывают область от Солнца до орбиты Марса и позволяют с высокой точностью определять плотность и скорость частиц у Земли для прогнозирования геомагнитных бурь.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские ученые разработали модель, которая позволяет прогнозировать космическую погоду и ее влияние на спутники и системы связи, сообщил РИА Новости доцент кафедры алгоритмической математики СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Дмитрий Павлов.
"Мы разработали службу компьютерного моделирования солнечного ветра, основанную на принципах магнитной гидродинамики. Модель рассматривает поток заряженных частиц в космосе как единую сплошную среду – подобно воде", - сказал Павлов.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Российские ученые разработали ИИ, распознающий древнеегипетские иероглифы
15 октября 2025, 05:41
По его словам, частицы солнечного ветра, несмотря на большое расстояние друг от друга, ведут себя "коллективно". На удалении около 15 миллионов километров от Солнца хаотичное движение плазмы упорядочивается, и ее уже можно описывать уравнениями, похожими на те, что используются для обычных жидкостей.
Ученый отметил, что модель позволяет прогнозировать распространение солнечного ветра и его воздействие на околоземное пространство.
"Это поможет заблаговременно оценивать риски для спутников, систем связи и навигации", – пояснил Павлов.
Уточняется, что расчеты охватывают область от Солнца до орбиты Марса, позволяя с высокой точностью определять плотность и скорость частиц непосредственно у Земли. Эти данные служат показателем для прогнозирования геомагнитных бурь.
Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Российские ученые разработали атомные часы
9 декабря 2025, 21:44
 
