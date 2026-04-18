Сын генерала Младича рассказал о его состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ Два доктора из Сербии осмотрят генерала Ратко Младича в тюрьме в Гааге.

По словам его сына, состояние здоровья генерала ухудшается.

Кардиолог и невролог смогут посетить Младича только 22 апреля.

БЕЛГРАД, 18 апр – РИА Новости. Два доктора из Сербии осмотрят бывшего командующего силами боснийских сербов генерала Ратко Младича в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге в среду, 22 апреля, состояние его здоровья ухудшается, заявил РИА Новости сын генерала Дарко Младич.

Младич-младший ранее сообщил, что здоровье его 83-летнего отца резко ухудшилось 10 апреля, предположительно, тот перенес легкий инсульт. Семья и власти Сербии направили в четверг официальный запрос МОМУТ на предоставление медотчета и посещение сербских врачей.

« "Я сам завтра еду в Гаагу , но смогу его увидеть только в понедельник днем, на выходных там нет визитов. Также в понедельник генерала Младича отдельно, как представитель властей Сербии, посетит министр юстиции (Ненад Вуйич - ред). Доктора, кардиолог и невролог, отправляются во вторник и смогут его осмотреть только в среду. Состояние, судя по краткому телефонному разговору, ухудшилось", - сказал Младич-младший.

По его словам, генерал очень слаб, ему трудно разговаривать, он самостоятельно не встает и не садится на кровати. Полученные из тюрьмы документы также указывают на очень тяжелое состояние здоровья.

Семья Ратко Младича ждет ответа МОМУТ на запрос России и Сербии в СБ ООН о его освобождении из тюрьмы по состоянию здоровья.

Заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая 10 декабря на заседании Совбеза ООН потребовала передать Ратко Младича в Сербию на остаток срока заключения либо досрочно освободить его по гуманитарным соображениям, чтобы он мог провести остаток жизни с полноценной паллиативной помощью.

Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине , 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии ( МТБЮ ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.