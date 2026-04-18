Сын генерала Младича рассказал о его состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два доктора из Сербии осмотрят генерала Ратко Младича в тюрьме в Гааге.
- По словам его сына, состояние здоровья генерала ухудшается.
- Кардиолог и невролог смогут посетить Младича только 22 апреля.
БЕЛГРАД, 18 апр – РИА Новости. Два доктора из Сербии осмотрят бывшего командующего силами боснийских сербов генерала Ратко Младича в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге в среду, 22 апреля, состояние его здоровья ухудшается, заявил РИА Новости сын генерала Дарко Младич.
Младич-младший ранее сообщил, что здоровье его 83-летнего отца резко ухудшилось 10 апреля, предположительно, тот перенес легкий инсульт. Семья и власти Сербии направили в четверг официальный запрос МОМУТ на предоставление медотчета и посещение сербских врачей.
Состояние здоровья генерала Ратко Младича приближается к критическому
21 декабря 2025, 03:25
"Я сам завтра еду в Гаагу, но смогу его увидеть только в понедельник днем, на выходных там нет визитов. Также в понедельник генерала Младича отдельно, как представитель властей Сербии, посетит министр юстиции (Ненад Вуйич - ред). Доктора, кардиолог и невролог, отправляются во вторник и смогут его осмотреть только в среду. Состояние, судя по краткому телефонному разговору, ухудшилось", - сказал Младич-младший.
По его словам, генерал очень слаб, ему трудно разговаривать, он самостоятельно не встает и не садится на кровати. Полученные из тюрьмы документы также указывают на очень тяжелое состояние здоровья.
Заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая 10 декабря на заседании Совбеза ООН потребовала передать Ратко Младича в Сербию на остаток срока заключения либо досрочно освободить его по гуманитарным соображениям, чтобы он мог провести остаток жизни с полноценной паллиативной помощью.
Генерал Младич упал в тюрьме в Гааге и ударился головой, сообщил его сын
16 августа 2024, 16:51
Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН в Гааге, по их словам, не проводят должного лечения.
Сын Младича рассказал о ситуации с запросом в СБ ООН об освобождении отца
21 декабря 2025, 09:49