Минюст США отказался содействовать расследованию против соцсети Маска

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Министерство юстиции США отказалось содействовать в расследовании Франции против соцсети X, владелец которой - американский предприниматель Илон Маск, написала газета Министерство юстиции США отказалось содействовать в расследовании Франции против соцсети X, владелец которой - американский предприниматель Илон Маск, написала газета Wall Street Journal со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении письмо.

Парижский надзорный орган 3 февраля сообщил, что отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа провел обыски во французских офисах социальной сети Х. Правоохранители также пригласили Маска и бывшего гендиректора соцсети Линду Яккарино для дачи показаний по этому поводу.

"Министерство юстиции заявило французским правоохранительным органам, что оно не будет содействовать их усилиям в расследовании против X, принадлежащей Илону Маску. Управление внешних связей минюста США обвинило Францию в неправомерном использовании системы правосудия в целях препятствования ведению американского бизнеса", - говорится в сообщении издания.

Согласно тексту письма, который привела газета, министерство подчеркнуло, что Франция пытается контролировать "публичное пространство свободного выражения идей и мнений". Кроме того, американская сторона утверждает, что республика "стремится втянуть США в политически мотивированное уголовное преследование".

Неназванный представитель компании xAI в комментарии изданию поблагодарил минюст за принятое решение, а также выразил надежду, что французские власти прекратят "немотивированное расследование".

