Минюст США отказался содействовать расследованию против соцсети Маска

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Министерство юстиции США отказалось содействовать в расследовании Франции против соцсети X, владелец которой - американский предприниматель Илон Маск, написала газета Wall Street Journal со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении письмо.
"Министерство юстиции заявило французским правоохранительным органам, что оно не будет содействовать их усилиям в расследовании против X, принадлежащей Илону Маску. Управление внешних связей минюста США обвинило Францию в неправомерном использовании системы правосудия в целях препятствования ведению американского бизнеса", - говорится в сообщении издания.
Согласно тексту письма, который привела газета, министерство подчеркнуло, что Франция пытается контролировать "публичное пространство свободного выражения идей и мнений". Кроме того, американская сторона утверждает, что республика "стремится втянуть США в политически мотивированное уголовное преследование".
Неназванный представитель компании xAI в комментарии изданию поблагодарил минюст за принятое решение, а также выразил надежду, что французские власти прекратят "немотивированное расследование".
Компания xAI занимается разработкой Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Расследование, которое французские правоохранители начали в 2025 году, было расширено на фоне заявлений в отношении чат-бота Grok, работающего на платформе Х, из-за генерации им дипфейков сексуализированного характера.
