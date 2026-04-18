Минюст США отказался содействовать расследованию против соцсети Маска

17:53 18.04.2026
WSJ: Минюст США отказался содействовать Франции в расследовании против соцсети X

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минюст США отказался содействовать расследованию Франции против соцсети X, владелец которой — американский предприниматель Илон Маск.
  • Управление внешних связей минюста США также обвинило Францию в неправомерном использовании системы правосудия.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Министерство юстиции США отказалось содействовать в расследовании Франции против соцсети X, владелец которой - американский предприниматель Илон Маск, написала газета Wall Street Journal со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении письмо.
Парижский надзорный орган 3 февраля сообщил, что отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа провел обыски во французских офисах социальной сети Х. Правоохранители также пригласили Маска и бывшего гендиректора соцсети Линду Яккарино для дачи показаний по этому поводу.
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Глава МИД Франции заявил, что штраф соцсети X является "только началом"
6 декабря 2025, 18:32
"Министерство юстиции заявило французским правоохранительным органам, что оно не будет содействовать их усилиям в расследовании против X, принадлежащей Илону Маску. Управление внешних связей минюста США обвинило Францию в неправомерном использовании системы правосудия в целях препятствования ведению американского бизнеса", - говорится в сообщении издания.
Согласно тексту письма, который привела газета, министерство подчеркнуло, что Франция пытается контролировать "публичное пространство свободного выражения идей и мнений". Кроме того, американская сторона утверждает, что республика "стремится втянуть США в политически мотивированное уголовное преследование".
Неназванный представитель компании xAI в комментарии изданию поблагодарил минюст за принятое решение, а также выразил надежду, что французские власти прекратят "немотивированное расследование".
Компания xAI занимается разработкой Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Расследование, которое французские правоохранители начали в 2025 году, было расширено на фоне заявлений в отношении чат-бота Grok, работающего на платформе Х, из-за генерации им дипфейков сексуализированного характера.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Маск сравнил действия ЕС в отношении соцсети X с работой Штази
6 декабря 2025, 03:09
 
