В МИД Ирана прокомментировали открытие Ормузского пролива

© AP Photo / Altaf Qadri Судно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе

АНТАЛЬЯ, 18 апр – РИА Новости. Ормузский пролив открыт для прохода торговых судов, могут быть технические ограничения из-за мин, при этом блокады пролива нет и не будет, заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"В этом вопросе для нас нет никакой неясности. Не могу говорить за противоположную сторону, политика которой может быть рассчитана на то, чтобы запутать всех. Ормузский пролив открыт для прохода торговых судов. Конечно же, речь идет о периоде после прекращения огня. Может быть ряд технических ограничений в силу мин и вопросов безопасности", - сказал Хатибзаде в интервью телеканалу NTV

По его словам, блокады Ормузского пролива нет.