Южнокорейский мессенджер KakaoTalk отрицает передачу данных правительству

- Южнокорейский мессенджер KakaoTalk отверг обвинения в передаче данных государству.
- Вся переписка в мессенджере хранится на серверах только два дня и не может быть раскрыта даже при наличии ордера.
- По запросам правоохранительных органов обычно предоставляются только метаданные, такие как факт соединения или время коммуникации.
СЕУЛ, 18 апр - РИА Новости. Южнокорейский мессенджер KakaoTalk отверг обвинения в передаче данных государству и пояснил, что вся переписка хранится на серверах только два дня, ее невозможно раскрыть даже при наличии ордера, рассказали РИА Новости в Kakao Corporation на фоне роста пользователей мессенджера из РФ.
В компании РИА Новости отметили, что имевшиеся ранее в Южной Корее слухи о передаче данных пользователей мессенджера и переписок государству не соответствуют действительности. "Люди думали, что мы передаем содержание переписки правоохранительным органам (Южной Кореи - ред).На самом деле сообщения хранятся на сервере всего около двух дней. Даже при наличии ордера мы не передаем содержание переписки", - заявил РИА Новости менеджер PR- отдела KakaoTalk компании Kakao Ли Сын Тхэ.
Он добавил, что информация о том, какие данные предоставляются по запросам правоохранительных органов, публикуется на официальном сайте. И обычно это метаданные - например, факт соединения или время конкретной коммуникации. Содержание переписки же, которое обычно является предметом беспокойства, передать невозможно, И, как я сказал, основное опасение - это содержание переписки, потому что данные хранятся очень короткое время.
"Что касается безопасности и приватности, для нас это очень чувствительный вопрос, особенно учитывая, что в Корее KakaoTalk используют почти все. Без ордера передача данных абсолютно невозможна... И мы можем предоставить только факт коммуникации и ее время, но не сами сообщения", - пояснил Ли Сын Тхэ.