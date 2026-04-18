Южнокорейский мессенджер KakaoTalk отрицает передачу данных правительству

СЕУЛ, 18 апр - РИА Новости. Южнокорейский мессенджер KakaoTalk отверг обвинения в передаче данных государству и пояснил, что вся переписка хранится на серверах только два дня, ее невозможно раскрыть даже при наличии ордера, рассказали РИА Новости в Kakao Corporation на фоне роста пользователей мессенджера из РФ.

Ранее сообщалось, что аудитория азиатских мессенджеров в России увеличилась почти на 60%, что связано с поисками альтернативы Telegram

В компании РИА Новости отметили, что имевшиеся ранее в Южной Корее слухи о передаче данных пользователей мессенджера и переписок государству не соответствуют действительности. "Люди думали, что мы передаем содержание переписки правоохранительным органам (Южной Кореи - ред).На самом деле сообщения хранятся на сервере всего около двух дней. Даже при наличии ордера мы не передаем содержание переписки", - заявил РИА Новости менеджер PR- отдела KakaoTalk компании Kakao Ли Сын Тхэ.

Он добавил, что информация о том, какие данные предоставляются по запросам правоохранительных органов, публикуется на официальном сайте. И обычно это метаданные - например, факт соединения или время конкретной коммуникации. Содержание переписки же, которое обычно является предметом беспокойства, передать невозможно, И, как я сказал, основное опасение - это содержание переписки, потому что данные хранятся очень короткое время.