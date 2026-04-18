Лукьяненко прокомментировал маркировку его книги по закону о наркотиках

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Писатель Сергей Лукьяненко заявил РИА Новости, что сначала с иронией, а потом и с возмущением отнесся к маркировке его книги по закону против пропаганды наркотиков, поскольку "наркотики там осуждаются".

С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Под действие закона подпадают литературные произведения, изданные с 1 августа 1990 года.

На сайте Российского книжного союза ( РКС ) был опубликован отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. Он был создан издателями для саморегулирования отрасли, чтобы минимизировать риски применения штрафов и выработать единую правоприменительную практику. Книга Лукьяненко "Рыцари Сорока Островов" также была включена в перечень.

"Вначале с иронией, а потом, честно говоря, с возмущением, потому что по контексту понятно, что наркотики там осуждаются", - рассказал писатель, отвечая на вопрос, как он отнесся к тому, что его книга подпала под действие закона.

Лукьяненко подчеркнул, что роман был промаркирован, так как по формальному признаку упоминание наркотиков есть.

"А значит, нужно маркировать, налепить наклейку, что до 18 читать нельзя, хотя книжка, в общем, подростковая. Это безумие", - заключил автор.

Чака Паланика и В перечне оказались не только современные произведения, среди которых книги Стивена Кинга Харуки Мураками , но и переводы классической литературы, которые были выполнены и опубликованы после 1 августа 1990 года.

Ранее Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла информацию" о наркотических и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.