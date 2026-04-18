Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал о зависти Запада к его поддержке среди белорусов - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 18.04.2026 (обновлено: 10:02 18.04.2026)
Лукашенко рассказал о зависти Запада к его поддержке среди белорусов

Лукашенко не исключил, что западные политики завидуют его народной поддержке

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лукашенко не исключил, что критическое отношение западных политиков к нему частично объясняется завистью к его рейтингам.
  • Журналист Рик Санчес упомянул, что данные опроса подтверждают поддержку белорусского президента примерно 70–78% населения.
МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу не исключил, что критическое отношение западных политиков к нему частично объясняется завистью к цифрам его поддержки населением страны.
Во время разговора журналист Рик Санчес сказал, что решил перепроверить данные проведенного в Белоруссии опроса, что Лукашенко пользуется поддержкой 78% населения, и обратился к цифрам "одного авторитетного агентства в Лондоне", но и там социологи дали схожую цифру - около 70%.
Как отметил журналист, "некоторые западные лидеры типа (президента США Дональда) Трампа, (президента Франции Эммануэля) Макрона, (премьера Великобритании Кира) Стармера все вместе взятые, возможно, не обладают такой поддержкой своего населения и лишь мечтают о том, чтобы их так поддерживали", предположив, что они завидуют.
"Мне трудно здесь оценивать такое заявление. Но, видимо, отчасти это и так. Среди политиков определенная зависть друг к другу у нас есть. Это действительно так. Вы абсолютно правы, я тоже об этом часто думаю. Дай бог, чтобы у какого-то западного политика было не 78%, не 80%, но хотя бы 60%", - сказал Лукашенко.
В миреБелоруссияСШАФранцияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала