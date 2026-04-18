Лукашенко рассказал о зависти Запада к его поддержке среди белорусов

МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу не исключил, что критическое отношение западных политиков к нему частично объясняется завистью к цифрам его поддержки населением страны.
Во время разговора журналист Рик Санчес сказал, что решил перепроверить данные проведенного в Белоруссии опроса, что Лукашенко пользуется поддержкой 78% населения, и обратился к цифрам "одного авторитетного агентства в Лондоне", но и там социологи дали схожую цифру - около 70%.
Как отметил журналист, "некоторые западные лидеры типа (президента США Дональда) Трампа, (президента Франции Эммануэля) Макрона, (премьера Великобритании Кира) Стармера все вместе взятые, возможно, не обладают такой поддержкой своего населения и лишь мечтают о том, чтобы их так поддерживали", предположив, что они завидуют.
"Мне трудно здесь оценивать такое заявление. Но, видимо, отчасти это и так. Среди политиков определенная зависть друг к другу у нас есть. Это действительно так. Вы абсолютно правы, я тоже об этом часто думаю. Дай бог, чтобы у какого-то западного политика было не 78%, не 80%, но хотя бы 60%", - сказал Лукашенко.