08:54 18.04.2026 (обновлено: 09:08 18.04.2026)
Лукашенко объяснил многовекторность белорусской внешней политики

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что многовекторность белорусской внешней политики обусловлена особенностью структуры экономики страны.
  • Более половины производимых в Белоруссии материальных средств и услуг продаются на внешних рынках.
  • Минск видит свои интересы в разных частях мира, включая Запад, Россию, Китай и Африку.
МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Многовекторность белорусской внешней политики обусловлена особенностью работы и структуры ее экономики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Что касается многовекторной политики, то она исходит из экономики. Мы больше половины производимых материальных средств, услуг продаем на внешних рынках. У нас открытая экономика", - сказал Лукашенко в интервью RT.
По его словам, именно из-за особенностей экономики Минск видит свои интересы в разных частях мира.
"Поэтому мы вынуждены свои интересы видеть на Западе, в России, Китае. И в Африке - там, куда все идут, и Россия, и американцы. Это наш интерес для того, чтобы, как я вот недавно сказал, жить. Не выживать, а жить. Это наш интерес, он исходит из жизни. За что нас упрекать? Не за что", - подчеркнул белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Минск не может строить свою политику, как США, заявил Лукашенко
3 апреля, 13:21
 
