Лукашенко объяснил многовекторность белорусской внешней политики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что многовекторность белорусской внешней политики обусловлена особенностью структуры экономики страны.
- Более половины производимых в Белоруссии материальных средств и услуг продаются на внешних рынках.
- Минск видит свои интересы в разных частях мира, включая Запад, Россию, Китай и Африку.
МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Многовекторность белорусской внешней политики обусловлена особенностью работы и структуры ее экономики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, именно из-за особенностей экономики Минск видит свои интересы в разных частях мира.
"Поэтому мы вынуждены свои интересы видеть на Западе, в России, Китае. И в Африке - там, куда все идут, и Россия, и американцы. Это наш интерес для того, чтобы, как я вот недавно сказал, жить. Не выживать, а жить. Это наш интерес, он исходит из жизни. За что нас упрекать? Не за что", - подчеркнул белорусский президент.