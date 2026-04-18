08:31 18.04.2026 (обновлено: 08:46 18.04.2026)
"Не их сукин сын". Лукашенко прокомментировал переговоры с Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лукашенко заявил, что, несмотря на переговоры с Западом, понимает, что он "не их сукин сын".
  • Президент Белоруссии объяснил, что вынужден вести диалог, так как исходит из интересов народа и многовекторной политики, продиктованной экономикой.
  • Фраза "да, он сукин сын, но он наш сукин сын" о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе приписывается президенту США Франклину Рузвельту.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии заявил, что, несмотря на все переговоры с Западом, прекрасно понимает, что он "не их сукин сын".
"Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут. Я это прекрасно понимаю", - заявил Лукашенко в интервью RT.

Но Лукашенко вынужден вести эти переговоры, так как исходит из интересов народа. В этой связи глава государства пояснил, что Белоруссия вынуждена проводить многовекторную политику, которая продиктована экономикой.
Фраза "да, он сукин сын, но он наш сукин сын" приписывается президенту США Франклину Рузвельту - так он охарактеризовал никарагуанского диктатора Анастасио Сомосу.
