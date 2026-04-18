МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в 2014 году просил, чтобы жителям Донбасса дали право говорить на русском языке, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.

Как напомнил министр, на Украине русский язык защищен конституцией, но на нее плюют и принимают законы, запрещающие русский в СМИ, в образовании, в быту, поощряют нацистские практики.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.