Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 18.04.2026 (обновлено: 19:12 18.04.2026)
Лавров рассказал о просьбе Зеленского по Донбассу

Лавров: Зеленский в 2014 году выступал за сохранение русского языка в Донбассе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский в 2014 году просил, чтобы жителям Донбасса дали право говорить на русском языке, напомнил глава МИД России Сергей Лавров.
  • На Украине русский язык защищен конституцией, но власти принимают законы, ограничивающие его использование, отметил Лавров.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в 2014 году просил, чтобы жителям Донбасса дали право говорить на русском языке, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.
"Россия и Украина — братские народы одной крови, с общей историей и культурой. Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, то отстаньте от них, дайте им право на законных основаниях говорить по-русски", — процитировал Зеленского дипломат.
Лавров отметил, что с тех пор глава киевского режима в интервью, которые давал в том числе и до начала специальной военной операции, называл русских "существами".
Как напомнил министр, на Украине русский язык защищен конституцией, но на нее плюют и принимают законы, запрещающие русский в СМИ, в образовании, в быту, поощряют нацистские практики.
После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.
РоссияУкраинаДонбассСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала