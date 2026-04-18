Лавров рассказал о просьбе Зеленского по Донбассу

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в 2014 году просил, чтобы жителям Донбасса дали право говорить на русском языке, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.
"Россия и Украина — братские народы одной крови, с общей историей и культурой. Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, то отстаньте от них, дайте им право на законных основаниях говорить по-русски", — процитировал Зеленского дипломат.
Лавров отметил, что с тех пор глава киевского режима в интервью, которые давал в том числе и до начала специальной военной операции, называл русских "существами".
Как напомнил министр, на Украине русский язык защищен конституцией, но на нее плюют и принимают законы, запрещающие русский в СМИ, в образовании, в быту, поощряют нацистские практики.
После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.