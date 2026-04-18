Лавров рассказал о новом поколении зарубежных коллег
14:05 18.04.2026
Лавров рассказал о новом поколении зарубежных коллег

Лавров: новое поколение зарубежных коллег может даже не ответить на поздравление

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров рассказал о новом поколении своих коллег из других стран.
  • По его словам, новое поколение коллег может даже не ответить на поздравительные телеграммы.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о новом поколении своих коллег из других стран, которые могут даже не ответить на поздравительные телеграммы.
"Прямо сейчас появляются коллеги, чьих имен я даже не знаю, потому что, бывает, из врожденной вежливости, напишешь, что министра какого-нибудь государства поздравляю, желаю успехов после его назначения министром, и они даже могут не ответить. Но это уже новое поколение, поколение желающих", - сказал министр в ходе Анталийского дипломатического форума, отвечая на вопрос о том, работа с кем из зарубежных коллег наиболее запомнилась.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
