Лавров рассказал о новом поколении зарубежных коллег

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о новом поколении своих коллег из других стран, которые могут даже не ответить на поздравительные телеграммы.

"Прямо сейчас появляются коллеги, чьих имен я даже не знаю, потому что, бывает, из врожденной вежливости, напишешь, что министра какого-нибудь государства поздравляю, желаю успехов после его назначения министром, и они даже могут не ответить. Но это уже новое поколение, поколение желающих", - сказал министр в ходе Анталийского дипломатического форума, отвечая на вопрос о том, работа с кем из зарубежных коллег наиболее запомнилась.