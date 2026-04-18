Лавров указал на важность диалога с США о будущем экономических связей

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что назрел разговор с США о том, как американцы видят будущее экономических отношений с Россией.
"Задача энергетического доминирования (США - ред.), она поставлена. Тем не менее, я считаю, у нас назрел, наверное, такой разговор о том, как видят американцы будущее наших экономических отношений. Потому что они все время говорят: мы с Украиной порешаем, и тогда у нас будет безграничное поле для взаимовыгодного взаимодействия", - сказал он в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме.
"Но при всем при этом, в отличие от (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, который запретил вообще какие-либо контакты, стал требовать от всех остальных изолировать Россию, президент (США Дональд - ред.) Трамп сразу же, как он вернулся в Овальный кабинет, высказался за диалог", - подчеркнул министр.