Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил о наличии многочисленных разногласий с нынешней администрацией США.
- Министр отметил, что санкции не сняты, дипломатическая собственность не возвращена, а российские компании подпали под новые ограничения.
АНТАЛЬЯ, 18 апр — РИА Новости. У России очень много разногласий с нынешней администрацией США в части двусторонних вопросов и санкций, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"У нас очень много разногласий с нынешней американской администрацией в том, что касается практически развивающихся дел: и санкции никакие не сняты с байденовских времен, даже собственность дипломатическая не возвращена, и наши компании уже под новые санкции попали", — сказал он, выступая на специальной сессии Анталийского дипломатического форума.
При этом, по словам главы МИД, уже назрел разговор о том, как в Вашингтоне видят будущее экономических отношений с Москвой. Лавров отметил, что американцы постоянно говорят о безграничном поле для взаимовыгодного взаимодействия, которое появится после завершения конфликта на Украине, а президент Дональд Трамп сразу после возвращения в Белый дом высказался за диалог.
Другие заявления:
- Вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не в приоритете, но
Россия готова рассмотреть соответствующий запрос, когда он поступит.
- Владимир Зеленский и дальше будет врать, что трубопровод "Дружба" поврежден.
- НАТО не в лучшем состоянии, но Россия в дела альянса не вмешивается.
- "Коалиция желающих" скоро превратится в "коалицию отжелавших".
- Идея нового военного блока витает в Европе, туда будет входить и Украина.
- Никто на Западе не понимает, где проходят российские красные линии, и "это даже хорошо".
- Одной из целей операции США в Иране было поставить под контроль нефть.
- Концентрируясь на Ормузском проливе, нельзя упускать из вида Палестину и Сирию.
- Философия нацизма откровенно возрождается в Германии и Финляндии.
- Запад давно готовил войны, которые сейчас наблюдает мир.
- Россия предлагала саммит Совбеза ООН, но уже не ждет адекватности от Парижа и Лондона.