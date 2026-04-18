Лавров рассказал о разногласиях с американской администрацией

АНТАЛЬЯ, 18 апр — РИА Новости. У России очень много разногласий с нынешней администрацией США в части двусторонних вопросов и санкций, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"У нас очень много разногласий с нынешней американской администрацией в том, что касается практически развивающихся дел: и санкции никакие не сняты с байденовских времен, даже собственность дипломатическая не возвращена, и наши компании уже под новые санкции попали", — сказал он, выступая на специальной сессии Анталийского дипломатического форума.