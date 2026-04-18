Глава МИД Швейцарии посетил выступление Лаврова на форуме в Турции

АНТАЛЬЕ, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Инасьо Кассис присутствует на выступлении главы российской дипломатии Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме в Турции, передает корреспондент РИА Новости.

Глава швейцарского МИД занял место в конце зала, а не в первых рядах, куда обычно садятся высокопоставленные гости. В зале также присутствуют и другие дипломаты и чиновники различных делегаций, который участвуют в работе форума.

В прошлом году министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отмечал высокий интерес к выступлениям Лаврова , назвав его "звездой Анталийского форума" из-за внимания к его заявлениям и пресс-конференциям.