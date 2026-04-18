Глава МИД Швейцарии посетил выступление Лаврова на форуме в Турции - РИА Новости, 18.04.2026
12:43 18.04.2026
Глава МИД Швейцарии посетил выступление Лаврова на форуме в Турции

РИА Новости: глава МИД Швейцарии Кассис присутствует на выступлении Лаврова

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Швейцарии Инасьо Кассис присутствует на выступлении Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме в Турции.
  • Инасьо Кассис занял место в конце зала, а не в первых рядах, где обычно сидят высокопоставленные гости.
АНТАЛЬЕ, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Инасьо Кассис присутствует на выступлении главы российской дипломатии Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме в Турции, передает корреспондент РИА Новости.
Глава швейцарского МИД занял место в конце зала, а не в первых рядах, куда обычно садятся высокопоставленные гости. В зале также присутствуют и другие дипломаты и чиновники различных делегаций, который участвуют в работе форума.
В прошлом году министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отмечал высокий интерес к выступлениям Лаврова, назвав его "звездой Анталийского форума" из-за внимания к его заявлениям и пресс-конференциям.
В работе форума принимают участие делегации из более чем 150 стран, включая 22 главы государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе 39 глав МИД, свыше 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций.
