Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО сейчас находится не в лучшем состоянии.
- Дипломат подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела альянса.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. НАТО сейчас находится не в лучшем состоянии, но Россия во внутренние дела альянса не вмешивается, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр уточнил, что российские дипломаты не бегают по территориям стран-членов альянса.
"Не обезьянничаем, не делаем того, что Запад - и американцы, кстати сказать, давно начали, при (экс-президенте США Джо - ред.) Байдене, продолжают и сейчас - и европейцы, когда они ездят по соседним с нами странам", - указал Лавров.