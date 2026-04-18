Россия не вмешивается во внутренние дела НАТО, заявил Лавров

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 18.04.2026 (обновлено: 12:57 18.04.2026)
Лавров: НАТО не в лучшем состоянии, но Россия не вмешивается во внутренние дела

© РИА Новости / Вугар Гасанов — Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на специальной сессии Анталийского дипломатического форума
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО сейчас находится не в лучшем состоянии.
  • Дипломат подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела альянса.
АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. НАТО сейчас находится не в лучшем состоянии, но Россия во внутренние дела альянса не вмешивается, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"НАТО находится не в лучшем состоянии, мы все, наверное, это можем признать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела НАТО", - сказал Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.
Министр уточнил, что российские дипломаты не бегают по территориям стран-членов альянса.
"Не обезьянничаем, не делаем того, что Запад - и американцы, кстати сказать, давно начали, при (экс-президенте США Джо - ред.) Байдене, продолжают и сейчас - и европейцы, когда они ездят по соседним с нами странам", - указал Лавров.
В миреРоссияНАТОСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала