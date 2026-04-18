"Легкой прогулки не будет". На кого теперь нацелился Пентагон

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Ситуация на иранском направлении оказалась в подвешенном состоянии, и США вновь обратили внимание на Кубу. По данным источников американских СМИ, Пентагон планирует военную операцию. О том, чем это чревато для Вашингтона, — в материале РИА Новости.

Противоречивые заявления

Дональд Трамп уже несколько месяцев обещает "всерьез заняться" Гаваной. На деле Белый дом пока ограничивается лишь экономической блокадой, но о силовом варианте говорят регулярно. По словам президента США, Куба — следующая в очереди после Ирана.

Источники издания USA Today сообщили: в Пентагоне разрабатывают план атаки. Но прежде чем приступить к его реализации, нужно политическое решение.

Вряд ли Трамп готов воевать сразу на двух фронтах. Поэтому пока ситуация на Ближнем Востоке не прояснится, американской агрессии ждать не стоит. К тому же есть надежда на дипломатическое урегулирование.

Во всяком случае, еще в марте в той же USA Today проходила информация об "историческом экономическом соглашении", которое позволило бы избежать военного вмешательства и положить конец энергетической блокаде острова.

Недостаток подобных инсайдов в том, что они не дают целостной картины: общий фон крайне противоречивый.

Трамп способен обещать Кубе процветание и взаимовыгодное сотрудничество, а спустя пару недель грозить поглощением "в той или иной форме". И в промежутке заявлять: "Могу освободить остров или захватить, могу делать все, что захочу".

Как известно, у госсекретаря Марко Рубио кубинское происхождение. Он активный противник гаванского режима, но говорил о нежелании свергать его.

Вице-президента Джей Ди Вэнса тоже в симпатиях к последователям Фиделя Кастро не заподозришь. Однако в феврале он спустил на тормозах инцидент с расстрелом кубинскими пограничниками американского катера, хотя это был крайне удобный casus belli.

Показная риторика?

Президент Мигель Диас-Канель, комментируя угрозы США, повторяет: войны никто не хочет, Гавана открыта для диалога. Но в случае агрессии кубинцы окажут сопротивление. "Мы будем защищать себя. Если же нам придется умереть — умрем", — заверил он. И предупредил о рисках для всего региона.

В США серьезной оппозиции по кубинскому вопросу нет. Вероятно, это связано с историческими американскими притязаниями на Остров свободы: Вашингтон десятилетиями, с 1959-го, грезит Гаваной.

В то же время эту популярную среди политиков идею общество воспринимает как белый шум: мол, поболтают и забудут. Конечно, согласно результатам опроса CNN, опубликованным в апреле, подавляющее большинство американцев (64%) не одобряют нынешнюю внешнюю политику США. Однако это касается главным образом иранской кампании.

В экспертном сообществе к военным планам Пентагона относятся с осторожностью. Так, директор флоридского Института государственной политики Брайан Фонсека, специалист по Кубе, отмечает: "Сейчас это всего лишь показная риторика".

По его мнению, Вашингтон еще не определился с реальной стратегией. Военная победа, полагает он, гарантирована. Однако затем американцы столкнутся с главной проблемой: социально-политическим перестраиванием режима.

Проамериканский режим вполне реален

Российские эксперты, в свою очередь, допускают различные варианты развития событий.

Военный историк Юрий Кнутов, в частности, подчеркивает: вероятность восстановления на Кубе проамериканского режима достаточно высока. А предшествовать этому может военная операция, разработанная с учетом ближневосточного опыта.

"Это усиленная блокада и удары по армейским объектам, базам. Без высадки десанта — только подавление систем ПВО, ПРО — та же схема, что в Иране. Но поскольку кубинская энергетика практически не функционирует, США надеются на массовые уличные протесты. И уже в этих условиях американцы предложат смену политического режима. То есть они хотят победить без потерь. Поэтому подготовка ведется, но именно с точки зрения применения флота, авиации, высокоточного оружия. Высадка десанта, повторюсь, ничего не даст", — рассуждает он.

В политическом аспекте в Вашингтоне, вероятно, делают ставку на кубинскую диаспору в США.

"Множество эмигрантов, их потомков наверняка с удовольствием вернутся, чтобы заняться перестройкой политики и экономики. Такой сценарий, с моей точки зрения, выглядит наиболее реалистичным, учитывая, что старшее поколение революционеров ушло либо это уже очень пожилые люди. А для молодежи идеалы социализма мало что значат", — заключает историк.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что американцы все равно столкнутся с мощным сопротивлением.

"Невзирая на то, что говорит молодежь, Куба — это Куба, там есть где укрыться, там большой опыт партизанской войны, — напоминает он. — Конечно, это не Иран. Но и легкой прогулкой для США военная операция там не станет".

Одна из главных трудностей Острова свободы в данный момент — это, безусловно, общая ослабленность из-за энергетической блокады, отмечают все опрошенные РИА Новости специалисты. Полностью обеспечить Кубу той же нефтью только за счет гуманитарной помощи отдельных стран, разумеется, невозможно.