Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 18.04.2026
Иранские военные уничтожили трех боевиков в Ираке

КСИР ликвидировал 3 боевиков сепаратистских группировок в Ираке с помощью БПЛА

© AP Photo / Vahid SalemiЧлены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские военные с применением БПЛА ликвидировали трех и ранили пять боевиков антииранских сепаратистских группировок в иракском Курдистане.
  • Операция была проведена в регионе Балисен на севере Ирака.
ТЕГЕРАН, 18 апр - РИА Новости. Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в субботу с применением БПЛА ликвидировали трех и ранили пять боевиков антииранских сепаратистских группировок, базирующихся в иракском Курдистане, следует из заявления КСИР.
По информации КСИР, операция против боевиков, базировавшихся в регионе Балисен на севере Ирака, была проведена с применением БПЛА.
"В ходе этой операции были уничтожены три боевика, еще пять получили ранения", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

В миреИранКурдистан (Иран)Ирак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала