Иранские военные уничтожили трех боевиков в Ираке

- Иранские военные с применением БПЛА ликвидировали трех и ранили пять боевиков антииранских сепаратистских группировок в иракском Курдистане.
- Операция была проведена в регионе Балисен на севере Ирака.
ТЕГЕРАН, 18 апр - РИА Новости. Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в субботу с применением БПЛА ликвидировали трех и ранили пять боевиков антииранских сепаратистских группировок, базирующихся в иракском Курдистане, следует из заявления КСИР.
По информации КСИР, операция против боевиков, базировавшихся в регионе Балисен на севере Ирака, была проведена с применением БПЛА.