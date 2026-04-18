В Иране сообщили о гибели 3,5 тысячи человек с конфликте с США и Израилем

Краткий пересказ от РИА ИИ
ТЕГЕРАН, 18 апр – РИА Новости. Около 3,5 тысячи иранцев погибли в ходе конфликта с США и Израилем, заявил в субботу глава фонда по делам мучеников и ветеранов Ирана Хмад Мусави.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
