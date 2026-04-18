Рейтинг@Mail.ru
В Иране сообщили о гибели 3,5 тысячи человек с конфликте с США и Израилем - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 18.04.2026 (обновлено: 23:47 18.04.2026)
В Иране сообщили о гибели 3,5 тысячи человек с конфликте с США и Израилем

Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 3,5 тысячи иранцев погибли из-за войны с США и Израилем.
  • Об этом заявил глава фонда по делам мучеников и ветеранов Ирана Хмад Мусави.
ТЕГЕРАН, 18 апр – РИА Новости. Около 3,5 тысячи иранцев погибли в ходе конфликта с США и Израилем, заявил в субботу глава фонда по делам мучеников и ветеранов Ирана Хмад Мусави.
"В системе Фонда мучеников сейчас проходят регистрацию дела о гибели 3 тысяч 468 человек в результате войны с США и Израилем", - сказал Мусави, его цитирует иранское агентство ISNA.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреСШАИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала