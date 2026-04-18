Кондратьев: 900 инициатив жителей реализовали на Кубани

КРАСНОДАР, 18 апр – РИА Новости. Девятьсот идей жителей Кубани, благодаря которым преобразились улицы и скверы края, реализовали за шесть лет на общую сумму 3,5 миллиарда рублей, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе торжественного мероприятия в преддверии Дня местного самоуправления.
Глава Кубани добавил, что в этом году на реализацию еще 85 проектов-победителей из краевого бюджета направили 500 миллионов рублей.
Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко отметил, что проект, поддержанный губернатором, полноценно работает, средства идут на благоустройство и развитие территорий.
В ходе мероприятия Кондратьев и Бурлачко торжественно наградили работников органов местного самоуправления. Также на церемонии отметили победителей смотра-конкурса на звание лучшего поселения. Отличившиеся получили почетные грамоты, а также денежные средства на развитие местных территорий – от 1 до 5 миллионов рублей.
Власти Кубани выделили 600 миллионов рублей на газификацию домов
15 апреля, 18:10