В России создали комплекс для доступа в интернет на борту самолета

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Росэл" (входит в "Ростех") создал комплекс цифровой связи для авиации, обеспечивающий защищенный доступ в сеть, сообщил в госкорпорации.
"Наш холдинг "Росэл" создал комплекс цифровой связи для авиации, обеспечивающий защищенный широкополосный беспроводной доступ в сеть. Благодаря этому прямо на борту можно организовать видеоконференцсвязь, телефонную связь со стационарных устройств и доступ в сеть с мобильных устройств", - говорится в сообщении.
В госкорпорации уточнили, что изделие уже эксплуатируется на самолете Ту-214 коммерческой авиакомпании, "Росэл" готов к серийному выпуску таких комплексов.