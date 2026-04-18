В России создали комплекс для доступа в интернет на борту самолета
08:53 18.04.2026 (обновлено: 09:07 18.04.2026)
В России создали комплекс для доступа в интернет на борту самолета

Среднемагистральный пассажирский самолет Ту-214. Архивное фото
  • "Росэл" создал комплекс цифровой связи для авиации, обеспечивающий беспроводной доступ в сеть на борту самолета.
  • Его уже экслуатируют на самолете Ту-214 коммерческой авиакомпании.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Росэл" (входит в "Ростех") создал комплекс цифровой связи для авиации, обеспечивающий защищенный доступ в сеть, сообщил в госкорпорации.
"Наш холдинг "Росэл" создал комплекс цифровой связи для авиации, обеспечивающий защищенный широкополосный беспроводной доступ в сеть. Благодаря этому прямо на борту можно организовать видеоконференцсвязь, телефонную связь со стационарных устройств и доступ в сеть с мобильных устройств", - говорится в сообщении.
В госкорпорации уточнили, что изделие уже эксплуатируется на самолете Ту-214 коммерческой авиакомпании, "Росэл" готов к серийному выпуску таких комплексов.
