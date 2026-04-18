В Киеве начали расследование после стрельбы сотрудников ТЦК

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Служебное расследование начато после стрельбы сотрудников военкомата по автомобилю в Киеве, сообщили в городском военкомате.

В военкомате утверждают, что автомобиль остановили для проверки военно-учетных документов. Водитель отказался выполнять требования и попытался скрыться, при этом якобы повредил служебный транспорт и наехал на ногу одному из военнослужащих.