Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве началось служебное расследование после того, как сотрудники военкомата открыли огонь по автомобилю.
- По предварительным данным, выстрелы были осуществлены одним из военнослужащих с устройства для отстрела резиновых патронов.
- Автомобиль остановили для проверки военно-учетных документов, однако водитель отказался выполнять требования и попытался скрыться.
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Служебное расследование начато после стрельбы сотрудников военкомата по автомобилю в Киеве, сообщили в городском военкомате.
Ранее в субботу агентство УНИАН сообщило, что сотрудники военкомата в Киеве открыли огонь по автомобилю гражданских во время силовой мобилизации.
"Касаемо факта совершения выстрелов назначено служебное расследование с целью выяснения обстоятельств и мотивов стрельбы… По предварительным данным, выстрелы были осуществлены одним из военнослужащих, который не входил в группу оповещения, с личного устройства для отстрела резиновых патронов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*.
В военкомате утверждают, что автомобиль остановили для проверки военно-учетных документов. Водитель отказался выполнять требования и попытался скрыться, при этом якобы повредил служебный транспорт и наехал на ногу одному из военнослужащих.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
