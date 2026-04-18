После нападения на людей в Киеве завели дело по статье о теракте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После нападения на людей в Киеве ГПУ возбудила уголовное дело по статье о теракте.
- Генпрокурор Украины сообщил, что обстоятельства случившегося и мотивы преступления устанавливаются.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено по факту нападения на людей в Киеве, в результате которого погибли шесть человек, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Затем он скрылся в супермаркете, где взял людей в заложники. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелявший ликвидирован при задержании. По информации мэра Киева Виталия Кличко, шесть человек погибли, 15 были ранены.
"По факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато уголовное производство по статье "Террористический акт, приведший к гибели людей", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что обстоятельства случившегося и мотивы преступления устанавливаются.