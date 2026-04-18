В Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть жертвы
17:34 18.04.2026 (обновлено: 19:24 18.04.2026)
В Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть жертвы

В Киеве произошла стрельба, есть погибшие и раненые

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу по людям, есть погибшие и раненые.
  • Стрелявший взял заложников и забаррикадировался в супермаркете "Велмарт", позже его ликвидировали во время штурма.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Киеве мужчина открыл огонь по людям, есть погибшие и раненые, сообщили в местной полиции.
""В Голосеевском районе неизвестный открыл стрельбу по людям", — говорится в Telegram-канале ведомства.
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина, открывший стрельбу по людам в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина, открывший стрельбу по людам в Киеве
По информации издания "Страна.ua", стрелявший взял заложников и забаррикадировался в супермаркете "Велмарт". Туда направили спецназ.
Вскоре глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что стрелявшего ликвидировали во время штурма.
По словам Владимира Зеленского, погибли пять человек, еще десять получили ранения. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что среди пострадавших есть ребенок и охранник супермаркета. Позже он рассказал, что одна из раненых умерла в больнице.
 
