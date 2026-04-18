Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники военкомата в Киеве открыли огонь по автомобилю гражданских во время мобилизации.
- Водитель седана решил растолкать транспорт военных и скрылся с места происшествия. Сотрудник ТЦК начал стрелять ему вслед.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киеве открыли огонь по автомобилю гражданских во время силовой мобилизации, сообщило украинское новостное агентство УНИАН.
"В Киеве потасовка с сотрудниками военкомата закончилась выстрелами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Украинские журналисты публикуют видео инцидента. Два микроавтобуса, принадлежащих военкомату, заблокировали гражданский седан, водитель которого отказался покидать машину. Несколько мужчин в форме ВСУ попытались разбить окна автомобиля, после чего водитель седана решил растолкать транспорт военных и скрылся с места происшествия. Один из сопровождавших военкомат мужчин, одетый в черную форму открывает стрельбу по уезжающей машине из пистолета, после чего бросается собирать гильзы с проезжей части.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
5 ноября 2025, 14:27